Foto: Instagram

FRANKA BATELIĆ i Vedran Ćorluka Božić slave u New Yorku.

Lijepa pjevačica, koja trenutno drži peto mjesto u Indexovom izboru najljepše Hrvatice 2017. godine, s nogometašem je u Veliku Jabuku stigla prekjučer, a Franka je poručila da nema boljeg Božića od tog.

"Mi jutros u Central Parku promatrali grad kako se budi, a večeras slušamo Harlem Gospel Choir. Woohooo! What a Christmas Eve! Ljudi, sve najbolje. I odmorite, you deserve it", napisala je na Instagramu.

Na sam Božić otišli su na utakmicu New York Knicksa i Philadelphia 76ers, za koju igra Šibenčanin Dario Šarić.