Gadan gaf knjižare koja prodaje knjigu o Madeleine McCann: "Od svih mogućih naljepnica..."

Foto: Twitter

KNJIGA o maloj Madeleine McCann, djevojčici koja je nestala prije 11 godina, u jednoj je knjižari u Velikoj Britaniji osvanula s prilično neumjesnom naljepnicom.

Naime, knjiga Dannyja Collinsa Madeleine McCann: Ten Years On završila je na sniženju, a netko od osoblja je na nju nalijepio naljepnicu s natpisom: "When it's gone it's gone" (kad nestane, nestalo je).

Jedna korisnica Twittera objavila je fotku na svom profilu odakle je podijeljena gotovo šest tisuća puta.

"Od svih mogućih naljepnica...", komentirala je ona.

Neki su u komentarima napali knjižaru, dok su drugi utvrdili da se radi o običnoj naljepnici i da to nije učinjeno zbog provokacije.

Knjižara se u međuvremenu ispričala zbog gafa.