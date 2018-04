Genij: Picasso premijerno će biti prikazan na National Geographicu

MALO je umjetnika koji izazivaju divljenje poput Pabla Picassa. Bio je jedan od najutjecajnijih i slavljenih umjetnika 20.-og stoljeća, čija je karijera trajala više od 80 godina. Tijekom bogate karijere napravio je oko 50 tisuća umjetničkih djela. Njegova strast i neposustajući kreativni poriv bili su usko povezani s njegovim osobnim životom, u kojem je bilo burnih brakova, brojnih afera te različitih političkih i osobnih saveza. Picasso je uvijek težio unaprjeđivanju i ispitivanju granica umjetničke ekspresije, što je dovelo do toga da je diljem svijeta slavljen kao genij.

Nakon iznimno uspješne prve sezone serijala "Genij" koja je nominirana za nagrade Emmy, Zlatni Globus i Screen Actor Guild Awards, slijedi druga sezona koja će biti premijerno prikazana u nedjelju 22. travnja u 21:55 h na National Geographic-u.

Druga sezona serijala pod nazivom Genij: Picasso, istražuje posvećenost španjolskog iseljenika svom zvanju umjetnika, njegov doprinos modernoj umjetnosti i njegov turbulentan privatni život. Druga sezona nastala je u suradnji produkcijskih kuća Fox 21 Television Studios, Imagine Entertainment čiji su glavni producenti Brian Grazer i Ron Howard, MWM Studios i EUE/Sokolow Entertainment. Scenarist, izvršni producent, pisac i redatelj i u drugoj sezoni je Ken Biller.

Antonio Banderas ("Koža u kojoj živim", "Maskirani osvetnik") utjelovit će glavnog lika čije je puno ime: Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Crispiniano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso. Pridružuje mu se Alex Rich ("Glow", "Pravi detektiv") kao mladi Pablo, koji odustaje od fakultetskog obrazovanja i pridružuje se krugu mladih boemskih umjetnika i pisaca koji se muče spojiti kraj s krajem u Španjolskoj i Francuskoj ranog 20.-og stoljeća.

Clémence Poésy ("The Tunnel", "Final Portrait") glumi Françoise Gilot, francusku slikaricu i autoricu bestselera, koja je Picassu nakon dugogodišnje afere rodila dvoje djece i bila njegova jedina ljubavnica, dovoljno jaka da podnese prekid turbulentne veze i nastavi dalje sa svojim životom.

Sebastian Roché ("Mladi papa", "The Man in the High Castle") je Emile Gilot, Francoisein okrutni otac. Robert Sheehan ("Fortitude", "Neprilagođeni") glumi Carlesa Casagemasa, španjolskog studenta umjetnosti i pjesnika koji je bio jedan od najbližih Picassovih prijatelja. Poppy Delevingne ("Kingsman: Zlatni krug", "Kralj Artur: Legenda o maču") glumi Marie- Thérèse Walter, Picassovu ljubavnicu i muzu, koja je rodila njegovu prvu kćer. Aisling Franciosi ("Igra Prijestolja", "Pad") je Fernarde Olivier, francuska umjetnica i model, koju je Picasso slikao više od 60 puta.



Oni se pridružuju već postojećoj glumačkoj postavi prve sezone serijala koji je nominiran za nagrade Emmy, Zlatni Globus i SAG nagradu. Samantha Colley ("The Crucible") kao Dora Maar, francuska fotografkinja i slikarica koja je također bila Picassova ljubavnica i muza; T.R Knight ("Uvod u anatomiju", "The Catch") kao Max Jacob, jedan od prvih Picassovih prijatelja u Parizu; Seth Gabel ("Salem", "Fringe") kao Guillaume Apollinaire, jedan od glavnih pjesnika 20.-og stoljeća koji je često surađivao s Picassom; i Johnny Flynn ("Lovesick") koji je utjelovio francuskog glumca Alaina Cunyja.

Druga sezona hvaljenog serijala počela je sa snimanjem prošle godine na mnogim lokacijama gdje je sam Picasso nekoć živio i radio. To je uključivalo i trodnevno snimanje u Malagi u Španjolskoj - rodnom mjestu Picassa i Banderasa. Serijal "Genij: Picasso" sniman je u istoj kući u kojoj se Picasso rodio, u crkvi u kojoj je kršten i u areni gdje je našao mnogo inspiracije u mladosti.

"Loši umjetnici kopiraju. Dobri umjetnici kradu"

Radnja serijala Genij: Picasso započinje u španjolskom obalnom gradu Malagi. Dijete Pablo (Alessio Scalzotto) uči crtati uz pomoć svog oca, Joséa Ruiza Blascoa (David Wilmont, "Ana Karenjina", "Čuvar zakona") koji je učitelj likovnog u provincijalnoj školi. Pablo kao mladi muškarac (Rich) koristi umjetnost za izražavanje svojih stavova te odrastajući postaje tehnički majstor i vizionarski stvaratelj znanog kao Picasso (Banderas).

Odustavši od školovanja, koje je platio njegov bogati ujak, doktor Salvador Ruiz (Jordi Mollà, "Riddick", "Noć i dan"), Pablo upoznaje Carlesa Casagemasa (Sheehan) u taverni u Barceloni gdje se skupljaju slobodoumnici. Kao dobri prijatelji, njih dvoje putuju u Pariz u potrazi za slavom i bogatstvom, no samo su dvoje od mnogobrojnih ambicioznih španjolskih umjetnika koje je privukao francuski glavni grad. Inspiriran pariškim noćnim životom te istovremeno obeshrabren što mora oponašati klasične stilove koje vole prodavači umjetnina, Pablo započinje stvarati umjetnine koje će se prodavati, uključujući i njegov prikaz plesne dvorane "Le Moulin de la Galette". No kada proživi obiteljsku tragediju, Pablo čini dramatičan zaokret u svojoj slikarskoj karijeri te počinje koristiti paletu samo u nijansama plave boje.

Živeći u ruševnom stanu u Montmartreu, Pablo često posjećuje lokalni kabare, Au Lapin Agile, gdje se skupljaju njegovi prijatelji, uključujući francuskog pjesnika, slikara, pisca i kritičara Maxa Jacoba (Knight). Ondje upoznaje svoju ljubavnicu Fernande Olivier (Franciosi) te ona postaje glavna tema njegovih djela, nadahnuta njihovom intimnošću, ljubavlju i nježnim erotizmom. Napuštajući paletu i teme Plavog Perioda, Pablo se okreće slikama sajmova i cirkusanata, prikazujući ih u paleti blijedih rozih tonova, koji podsjećaju na pjesme Guillama Apollinairea (Gabel), jednog od nekoliko pjesnika među njegovim bliskim prijateljima. Njegov veseli stil privuče pažnju novih kolektora i mecena, uključujući neke od bogatih Amerikanca koji žive u Parizu: Gertrude (Tracee Chimo, "Bad Jews") i Leo Stein (Iddo Goldberg, "Peaky Blinders").

"Uči pravila kao profesionalac, tako da ih možeš prekršiti kao umjetnik"

Picasso (Banderas), sada u srednjim 40-ima, oženjen i s mladim sinom iz prvoga braka, započinje tajnu vezu s Marie-Thérèse Walter (Delevingne); puno mlađom ženom. Picasso i Walter žive zajedno neko vrijeme nakon rođenja njihove kćeri, Maye. Iako Walterina skromnost i popustljivost pružaju Picassu raj tijekom njegovog burnog braka, njezin manjak intelektualne znatiželje i duha postaju problem za Picassa. Picasso uskoro započinje novu aferu s ostvarenom i lijepom fotografkinjom Dorom Maar (Colley), koja je jednaka Picassu što se tiče ambicije, intelekta i strasti. Maar postaje njegova ljubavnica i stalna suputnica, koja ga je podupirala u svemu pa tako i u nastanku poznate slike "Guernice". Ovo djelo odraz je Picassovih stavova o nacistima koji su bombardirali mali španjolski gradić netom prije početka Drugog svjetskog rata.

Na večeri s uskoro bivšom Maar, Picasso flerta s Françoise Gilot (Poésy), koja je na večeri sa svojom školskom prijateljicom i umjetnicom Geneviève Aliquot (Stephane Caillard, "Bastille Day") i filmskim glumcem Alainom Cunyjem (Flynn). Iako ima 21 godinu, a Picasso 61, njih dvoje uskoro započinju vezu koja je istovremeno romantična i profesionalna, a tijekom koje Maar vodi bitku s depresijom. Kasnije će Gilot postati majka njihovo dvoje djece - sina Clauda i kćer Palome – ali će se naposljetku Gilot i Picasso ipak rastati nakon više od desetljeća. Sniman diljem Europe - uključujući Pariz, Malagu, Barcelonu, Budimpeštu i Maltu - serija prikazuje mnogobrojne poznate osobe tog vremena čiji su se životni putovi susreli s Picassovim, uključujući Coco Chanel, Henrija Matissa, Georgea Braqueaa i Jeana Cocteaua.

Genij: Picasso premijerno će biti prikazan 22. travnja na National Geographicu u 172

države i 43 jezika. Glavni producenti serijala Genij: Picasso su Brain Grazer, Ron Howard i Francie Calfo, uz producenticu Annu Culp te scenarista, izvršnog producenta, pisca i redatelja Kena Billera.

Osim njih, izvršni producenti serijala su i Gigi Pritzker i Rachel Shane produkcijske kuće MWM

Studios dok je Melissa Rucker koproducent. Sam Sokolow i Jeff Cooney iz produkcijske kuće EUE/Sokolow Entertainment također su izvršni producenti. U ime National Geographica, dio produkcije je i Carolyn G. Bernstein koja je izvršna potpredsjednica i šefica globalnog razvoja i produkcije. Seriju producira Fox 21 Televison Studios, Imagine Televison i MWM Studios.