HRT odjednom prekinuo snimanje Potjere, ekipa ostala bez 191.000 kuna

GLEDATELJI koji su jučer do kraja gledali HRT-ov kviz Potjera zasigurno su primijetili da je tročlana ekipa koja se borila za 191.000 kuna bila iznimno bezvoljna nakon što ih je lovac Dean Kotiga ulovio, no to su pripisali iznenadnom gubitku nagrade.

Druge je pak začudio malo predug Kotigin oproštaj i tješenje, no malo je onih koji su znali što se zapravo događalo na snimanju.

Kako doznajemo, ta se epizoda Potjere snimala satima, a završna potjera snimana je čak dvaput. Prvi su put natjecatelji imali 11 točnih odgovora. Kotiga je u trenutku kada mu je do kraja bila ostala minuta i 20 sekundi imao nula točnih odgovora.

U tom je trenu snimanje prekinuto zbog, kako je rečeno, tehničkih problema te se cijela završna potjera morala snimati ponovno. U drugom pokušaju ekipa je skupila 13 točnih, no Kotiga je ovaj put puno brže i točno odgovarao na pitanja.

U ovom pokušaju Kotiga ih je ulovio te su ostali bez 191.000 kuna. Emisiju možete pogledati ovdje.

Jedini trag da se nešto događalo prije viđene potjere bila je Kotigina rečenica: "Mogli ste imati 11." Odgovor o tome što se događalo na snimanju potražili smo od HRT-a.

"Obavješćujemo Vas kako je završna potjera u 655. emisiji, emitiranoj 9. svibnja 2018. godina, snimljena ponovno zbog tehničkih problema koji su u lovčevoj završnoj potjeri onemogućili odigravanje toga dijela igre u skladu s pravilima kviza. Točno je kako je u prvome snimanju lovac Dean Kotiga bio na nuli, ali u toj je situaciji pobjednik još uvijek neizvjestan. Naime, kako je bilo nemoguće rekonstruirati vrijeme u lovčevoj završnoj potjeri i kako se njegova završna potjera prekidala nekoliko puta, odluka o ponavljanju bila je jedina moguća. Tek su u ponovljenim završnim potjerama i timu i lovcu osigurani jednaki uvjeti natjecanja", odgovorili su.

Dodaju da je u skladu s pravilima kviza Potjera predviđen protokol za takve situacije u kojemu se između ostalog navodi: "Dogode li se tijekom snimanja tehnički problemi ili neki drugi nedostatci, koji onemogućuju odvijanje igre prema pravilima kviza, donosi se odluka o poništenju dijela snimanja i vraćanju natjecanja korak unatrag u dijelovima koji imaju striktna vremenska ograničenja (kod takvih se dijelova mora krenuti ispočetka, s novim zadatcima)."

Ističu da su s tim pravilima natjecatelji upoznati u svim fazama: za vrijeme prijave i izbora natjecatelja, pri dolasku na snimanje, na probi prije snimanja i na samome snimanju.

Tvrde da nemaju informacija o navodnim prijetnjama tužbama, no ističu da su s natjecateljima koji su bili sudionici kviza obavljeni razgovori te je natjecanje nastavljeno u dogovoru s ekipom.

"Hrvatska radiotelevizija ne komentira hipotetske situacije te vjeruje kako će ekipa vrsnih znalaca poput sudionika spomenute emisije svoj put prema pobjedi imati mogućnost pronaći u nekoj od sljedećih emisija", njihov je odgovor na pitanje kako komentiraju optužbe da je ekipa oštećena za 191.000 kuna.