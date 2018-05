HRT prozvao Meghan Markle "rastavljenom američkom mulatkinjom"

Foto: HRT

OD HRT-a smo već navikli na zaista svašta, ali oni kao da se svakim danom dodatno trude zabezeknuti gledatelje. Ovaj put briljirali su najavom vijesti o kraljevskom vjenčanju princa Harryja i Meghan Markle.

Dok je u vijestima u 9 sati govorila o groznici koja je nastala oko kraljevskog vjenčanja, urednica HRT-ovih jutarnjih vijesti Vlatka Kalinić je Meghan Markle nazvala "rastavljenom američkom mulatkinjom". Da, dobro ste pročitali.

I nisu joj tu titulu dali samo jutros, nego su Meghan jednako opisali i sinoć, u Dnevniku 3. "Vjenčanje rastavljene američke mulatkinje i buntovnog britanskog princa bit će mješavina tradicionalne kraljevske pompe s okusom holivudskog glamura", rekla je novinarka u sinoćnjem prilogu o kraljevskom vjenčanju.

Na Twitteru se odmah razvila rasprava o HRT-ovom izvještavanju o zaručnici princa Harryja, a javila se i urednica Kalinić koja je imala pomalo smiješno objašnjenje za svoju najavu.

"Pa da rastavljenu bjelkinju ženi afrički princ i da je to presedan u povijesti kraljevske loze, bih. Inače, ta se sintagma često koristi u stranim i domaćim medijima proteklu godinu. U mojoj glavi ni rastavljena ni mulatkinja nisu pogrdne riječi", odgovorila je Vlatka na primjedbu jedne kolegice "bi li rekla s rastavljenom bjelkinjom".

"Ističeš namjerno samo one stvari koje su važne za razumijevanje izjava Britanaca koje su slijedile nakon pročitanog teksta. Ako želiš to tumačiti kao sprdnju, široko ti polje. Ja to, kao i građani čije smo izjave pustili, tumačim kao dobrodošlu liberalizaciju kraljevske obitelji", nastavila je na sljedeće kritike.

Javio se i profesor Pravnog fakulteta Dario Čepo i vrlo kratko objasnio da se pojam "mulat" ili "mulatkinja" zaista smatra uvredljivim. "Pritom je pojam zastario i uvredljiv, a oni koje opisuje ga nikad za sebe ne koriste. Dakle taman pripada na HRT", zaključio je.