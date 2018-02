Hrvat tvrdi da je zaradio 5 milijuna kuna na bitcoinu: "Nikom nisam rekao, bojim se..."

Foto: Instagram

KORISNIK Reddita iz Hrvatske tvrdi da je milijunaš, ali to taji od svih. Kako je opisao drugima na tom forumu, na bitcoinima je dobro zaradio, no nikome nije rekao za to. Štoviše, i dalje vozi stari auto, ide na stari posao i živi od plaće. Ljudima je rekao da je prodao dva Bitcoina i zaradio oko 30.000 dolara.

"Istina je da sam kupio bitcoin u vrijednosti 60 dolara u ožujku 2011. kada je bio u rangu američkog dolara. Od toga, prodao sam ih 55 i zadržao 5 kako bih vidio što će se dogoditi. Zaradio sam 825.000 dolara (bez poreza). Nisam potrošio nijedan dolar. Stavio sam dio novca na štednju, uložio dosta u stabilne fondove, a ostalo na debitni bankovni račun. I dalje živim dan za danom od svoje plaće. Ne želim kupiti auto, ni stan ni putovati po svijetu", napisao je i priznao da to piše jer mora s nekim podijeliti tu priču.

"Jako bih htio reći nekome, ali imam osjećaj da će nešto poći po zlu. Ljudima oko mene sigurno bi se promijenila percepcija i ne bih mogao živjeti s tim da ne znam tko mi je zbilja prijatelj, a tko se sa mnom druži samo zbog novca", napisao je.

Ubrzo se zahvalio ostalim korisnicima na brojnim odgovorima.

"Razmišljam da doniram veći iznos humanitarnim udrugama, a tu je i jedna osoba koja više nije u mom životu, a želim joj dati nešto novca. Znam da bi me mnogi od vas pokušali odgovoriti od toga, ali radi se o najboljoj osobi koju sam upoznao i koja zaslužuje sreću.Razgovarat ću s odvjetnikom u ponedjeljak i saznati kako da napravim transfer bez da ta osoba to zna", napisao je i dodao da su ga rastužili komentari ljudi koji mu predbacuju da nikom nije pomogao iako je mogao.

Iako je napisao da objavu neće obrisati, ona je u međuvremenu nestala.

"Na kraju krajeva, živimo u Hrvatskoj: imamo većih problema na pameti, tako da se ne bojim da će mi se otkriti identitet. Teško je zamisliti da je ikome toliko stalo da se potrudi", napisao je jučer, no čini se da se u međuvremenu ipak pobojao za tajnost svog identiteta pa je obrisao cijeli profil.

Njegova objava privukla je i nekoliko komentara Hrvata, koji su mu redom pisali da ne govori nikome da ima novca.

"Nemoj nikome govoriti, uživaj u svome uspjehu sam, jer ćeš vjerojatno izgubiti nekoliko bliskih ljudi.. To ti govorim iz iskustva. Prije nekoliko godina moja obitelj se mučila, imali smo financijskih problema. Naša rodbina nam je posuđivala novac na KAMATU.. Hvala Bogu izvukli smo se iz problema i sada smo dobrostojeći. U međuvremenu toj 'rodbini' je trebala pomoć, pomogli smo im svima, naravno bez kamata i bez ikakvih zahtjeva. Tata si je nedavno kupio BMW-a i Rolexa, nakon toga više nitko ne razgovara s nama. Ljuti su na nas. Zamisli to!! Zato ne govori nikome", napisao je jedan korisnik.