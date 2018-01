Igor Kojić nakon Severininog susreta na sudu s Popovićem: "Slika se može obrisati, ali obraz ne"

Foto: Instagram

IGOR KOJIĆ na Instagramu je objavio crtež obitelji, a opširan status koji je napisao čini se da je posvećen bivšem partneru njegove supruge Severine, Milanu Popoviću. Status je uslijedio nakon burne sudske rasprave u vezi skrbništva nad Severininim i Popovićevim sinom Aleksandrom.

"Dragi moji, svatko može pokušati utjecati na vašu sreću na razne načine, pa i brisanjem milijun riječi sreće u jednoj slici iz binarnog sistema izmišljene aplikacije Instagram. Čovjek mora shvatiti da sliku sreće i blagostanja ne može obrisati nikakvim zakonom modernog doba jer se takve slike nalaze u srcu i duši gdje treba vladati samo jedan zakon. Zakon ljubavi. Ponekad se dogodi da od tolike sreće takva slika završi i na Instagramu jer ne kaže se uzalud: “Jedna slika, milijun riječi". Svaki dogovor se može postići na ljudski način ali za to je potrebna i volja druge strane. Od dogovora bježe samo ljudi s lošom i krajnjom namjerom, a kada prepoznate lošu i krajnje lošu namjeru, zanemarite je jer... Ma to je dosadno i samo se vratite u vaš balon sreće", napisao je Igor pa nastavio:

"Prijatelji moji, nastojite u životu da vaše supruge, djevojke, prijateljice dižete u nebesa, a naročito ako vam je ta osoba nosila 9 mjeseci dijete ispod srca. Tako ćete zaštititi majku svog djeteta jer ako ništa drugo bar ćete tako sebi pokazati ljubav i poštovanje prema djetetu koje će to jednog dana jako cijeniti, a vi ćete se osjećati kao bolji čovjek jer postoje neke stvari koje se ne mogu kupiti novcem. Blagajna i terminal za dušu ne postoje. Ta mala bića su bitnija od svega, od svake nepravde propraćene ironijom, a mi smo tu da damo sve od sebe da ih zaštitimo. Zaštitimo ljubavlju, a ne ljubomorom. Vrijeme uvijek pokaže da je svako odgovoran za svoje postupke u životu koje je sam smislio, a za koje nije promislio. Kako je Sveti Patrijarh Pavle rekao: 'Kad se čovjek rodi, cijeli svijet se raduje, a samo on plače. Ali treba da živi tako da, kad umre, cijeli svijet plače, a samo on se raduje'. Slika se može obrisati ali obraz... NE", poručio je Kojić uz hashtagove "i ja sam majka" i "obitelj".

