Instagram počeo prikazivati posjete na profilu

INSTAGRAM uvodi novost na profilu koji će neke razveseliti, a neke i neće. Naime, odsad ćete moći vidjeti koliko je ljudi posjetilo vaš profil u prošlom tjednu.

Informacija će se prikazivati na vrhu profila, no stalkeri (zasad) možete odahnuti - prikazivat će se samo koliko je ljudi pogledalo vaš profil, ne i tko ga je pogledao.

