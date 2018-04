Iz omanske policije procurili detalji oko Aviciijeve smrti

Foto: Twitter

KAO i u svim slučajevima smrti slavnih, pogotovo kad su u pitanju mladi, svi se pitaju isto - kako su umrli? Policija u Omanu, gdje je pronađeno tijelo švedskog DJ-a Aviciija, službene izjave o slučaju neće davati, no AFP od anonimnog izvora doznaje kako su obavljene dvije obdukcije.

"Provedene su dvije obdukcije, jedna jučer i jedna danas i sa sigurnošću možemo potvrditi da ne postoje kriminalne sumnje", rekao je izvor iz policije za AFP. Izvor je dodao i kako policija, iako ima "sve informacije o smrti i ovom incidentu", neće davati nikakve službene izjave o slučaju.

