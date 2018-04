"Kći me probudila usred noći i rekla da zbog pornića koji je gledala FBI dolazi po nju..."

Foto: 123RF

ŠTO NAPRAVITI kad vaše dijete pogleda pornić? Pitanje je to koje mnogim roditeljima predstavlja najgoru noćnu moru.

Amelia M. Miller suočila se s tim problemom jedne noći u studenom 2014. godine, kad ju je probudila tada 14-godišnja kći. Cijelo iskustvo opisala je u članku koji je napisala za Huffington Post.

"Plačući, sva potresena, šaptala je: 'Mama, moram ti nešto reći. Te riječi značile su da smo se razbudili u sekundi. Mozak mu je radio sto na sat. Trudna je? Drogira se? U problemima je? Prijateljica joj je trudna/drogira se/u problemima je? Znala sam da moram ostati smirena ma što bilo. Ustala sam se: 'Ok, što je?'. umjesto odgovora pružila mi je iPhone. Bilo je jasno da je ozbiljno, jer mi inače nije dala ni da virnem na njen mobitel. Očekivala sam ružne poruke, gole fotke, prijetnje, no umjesto toga gledala sam neku stranicu s pravnim odredbama. Zbunjenost je nadvladala strah. 'Što je', pitala sam. 'Gledala sam porniće i FBI me našao', odgovorila je", započela je Amelia.

Kako kaže, i dalje joj nije bilo jasno. Kakvi pornići? Hoće li im FBI sad razvaliti vrata? Hoće li ići u zatvor? Treba li joj odvjetnik? Ček, je li pornjava uopće ilegalna?

"Ništa me nije moglo više šokirati. Očekivala sam takve neugodne razgovore kasnije. Kako je imala 14 godina, mislila sam da smo obavile sve velike teme, menstruacije, seks, online sigurnost, njeno tijelo, droge i alkohol", napisala je.

Dodala je da je željela otvorenu komunikaciju s djecom.

"Ni pornići? Mislila sam da nećemo o tome dok moj sin, koji je pet godina mlađi, ne uđe u pubertet. Nažalost, i pomalo naivno, nikad nisam mislila da ću o tome sa svojom kćeri. Dok smo sjedile u mraku, pitala sam je neke stvari i dala mi je neugodne odgovore. Nikad se nije dopisivala ni s kim. Nije se javljala nikome ni slala gole fotke. Nije objavljivala svoje snimke. Gledala je seks odraslih. Nije gledala snimke djece ("Užasno, mama!"). Da, privlače je snimke i žena i muškaraca. Tijekom razgovora sam se smirila. Muž i ja shvaćali smo da su njena iskustva slična onima tinejdžera kojima se dogodi isto. Adolescenti su znatiželjni kad je riječ o seksu", napisala je Amelia.

Istaknula je da se rijetko priča o znatiželji djevojčica.

"Dok sam je gledala stisnutu u kutu kreveta, začahurenu u sramu i nervozi, shvatila sam da se nema razloga sramiti. Samo je bila znatiželjna. Nakon razgovora uvjerila sam se da nije napravila ništa zbog čega će je uhititi. Jednostavno joj je iskočio pop-up spam s porukom koja nema veze s FBI-jem. Ne znam tko ju je postavio, no pokazala se dobrom za moju kćer, inače ne bi razgovarala o tome sa mnom", istaknula je.

Danas njena kći ima 17 godina, a kako kaže Amelia, prvo gledanje pornića nije je pretvorio u seksualnog manijaka. Čekala je do 17. rođendana da ode na prvi spoj te je i dalje s tim dečkom.

"Nikad ne bih rekla da će kasnonoćni razgovor s njom o pornićima biti važan trenutak u našoj vezi, no bio je. Nakon toga je znala da mi može reći sve, da ću je saslušati i voljeti bez obzira na sve", zaključila je Amelia.

I ona je shvatila da su 14-godišnjaci znatiželjni oko seksa i da traže odgovore u porno filmovima. Zbog toga je počela više razgovarati s njom o tome. Da nije bilo te noći, sigurno ne bi o tome tako rano počele pričati.

Njen sin uskoro će napuniti 13 godina, a ona i muž znaju da već moraju razgovarati s njim o tome. Na njihovu sreću,i kći dosta razgovara s njim o tome, a on je sluša više nego što bi slušao roditelje.