POSVOJENA kći Woodyja Allena i Mije Farrow, danas 32-godišnja Dylan Farrow još je prije četiri godine u otvorenom pismu objavljenom u New York Timesu napisala da ju je očuh seksualno zlostavljao kad je imala sedam godina. Za isti čin optužila ga je i Mia Farrow još 1992. godine.

Nakon četiri godine Dylan je skupila hrabrost i prvi put dala televizijski intervju. Na CBS-u je ponovila svoje optužbe.

"Bilo je onako kako sam rekla. Važno je da ljudi shvate da je priča makar jedne žrtve bitna da se neke stvari promijene", rekla je u razgovoru s Gayle King.

"Zašto mu ne bih željela uništiti karijeru? Zašto ne bih bila ljuta i povrijeđena? Zašto ne bih osjećala bijes što me svih ovih godina ljudi zanemaruju i odbacuju te mi ne vjeruju", odgovorila je na komentar voditeljice da postoje oni koji tvrde da samo želi Allenu uništiti karijeru.

Ranije je ispričala da ju je Allen seksualno zlostavljao na tavanu kuće.

"Nakon što me polegao, seksualno me napao. Uvjeravao me da će to biti naša tajna i da ću tako otići u Pariz i postati zvijezda njegovih filmova", rekla je.

Allen je inače već 20 godina u braku s drugom djevojkom koju su on i Mia posvojili.