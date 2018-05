Klinka koju je pratilo 375.000 ljudi ubila se jer je konkurentica potpisala milijunski ugovor

Foto: Instagram

ŠESNAESTOGODIŠNJA Hannah Stone naizgled je imala sve što klinka tih godina može poželjeti. Osim obitelji koja ju je voljela, putem platforme YouNow postigla je velik uspjeh te ju je pratilo 375 tisuća ljudi, imala je tisuće pratitelja na Instagramu, a uspješna glazbena karijera joj se smiješila. U listopadu prošle godine oduzela si je život.

Njeni roditelji Leonard i Angela tvrde da su njihovu kći preko ruba gurnula vijest da je njena protivnica s društvenih mreža Danielle Bregoli potpisala multimilijunski ugovor s izdavačkom kućom, ali i silovanje koje je od njih tajila do posljednjih tjedana svog života.

Bregoli je poznatija kao "Cash Me Ousside", po frazi koju je koristila tijekom gostovanja u emisiji Dr. Phila koja ju je proslavila. Nakon te emisije počela je zarađivati na pojavljivanjima na raznim događanjima, a ubrzo je potpisala ugovor s Atlantic Recordsom. Trenutno je nominirana za Billboard Awards u kategoriji najbolje rap izvođačice te je na rasprodanoj turneji po Sjevernoj Americi.

Nakon što je čula za njen uspjeh, Hannah je počela vjerovati da ona nikad neće uspjeti, posebice jer ih je obje zastupao Adam Kluger koji se potpuno posvetio Bregoli, a Hannu je zanemario.

Prije smrti Hannah je roditeljima priznala da ju je na konvenciji o društvenim mrežama silovao potpuni stranac, no nije im željela otkriti puno detalja o tome.

"Ugovor koji je Bregoli potpisala slomio je Hannino srce, bio je to tren kad je shvatila da se njen san možda neće ostvariti. I dalje me boli, ne mogu vam opisati prazninu koju osjećam. I dalje se pokušavam pomiriti s njenom smrću", rekao je Hannin otac.

Nakon što je Bregoli potpisala ugovor, Hannah je na Twitteru napisala: "Nikad neću moći opisati koliko mi je žao". Rijetki su tada znali o čemu govori. Iako je ona na Instagramu imala 81.000 pratitelja, pjesmu koju je napisala vidjelo je 72 tisuće ljudi, nitko joj nije nudio ugovor.

"Sjećam se da je došla doma s posla početkom listopada, već tad nije više mogla funkcionirati. Pitala sam je što nije u redu, a ona mi je počela pričati o silovanju i o tome da više neće nikad pjevati. Bila sam u šoku", otkrila je njena majka.

Dok Hannini roditelji vjeruju da ju je najviše slomilo to što joj je Kluger okrenuo leđa, on ne vidi vezu između njih dvije. Rekao je da je njena smrt tragedija, no da on nije mogao spriječiti je.

"Pokušavao sam joj pomoći, govorio bih joj da treba vremena, da mora raditi na društvenim mrežama", rekao je za Daily Mail.