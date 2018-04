Legendarni njujuroški DJ vrti danas na Yammatovom tulumu u Laubi, pratite live stream na Indexu

Foto: Press

NA SUBOTNJI Yammat Loves New York party za DJ pult u Laubu, izravno iz New Yorka stiže jedna od najvećih svjetskih glazbenih faca, legendarni njujorški producent i DJ Louie Vega.

Yammat FM prenosit će uživo ovu jedinstvenu klupsku fuziju afrotech, funk & disco/house glazbe putem svojih radijskih valova na 102.5 MHz, odnosno putem digitalnog streama na stranicama yammat.fm i yammatovo.com ove subote od 21h, a stream možete pratiti i ovdje, sve do pet ujutro.

Globalno respektiran od početaka svoje karijere još iz legendarnog Studija 54 pa sve do današnjih dana, Louie Vega omiljen je DJ među najvećim svjetskim DJ "facama" današnjice poput Dixona, Black Coffeeja, Solomuna, Setha Troxlera, Davida Moralesa, Gillesa Petersona i mnogih drugih.

Dobitnik Grammyja za remix pjesme "Superfly" Curtis Mayfielda, poznat je, skupa s kolegom Kenny Dope Gonzalesom i kao dio globalno producentskog dvojca Masters At Work (MAW). Louie Vega skupa sa suprugom Anane premijerno će u Laubi u subotu navečer predstaviti zagrebačkoj publici "THE RITUAL" - program kojim do usijanja dovode plesne podije najatraktivnijih svjetskih party destinacija – od New Yorka, Londona, Miamija, Pariza, Milana, Dubaija, Ibize pa sve do Zagreba.