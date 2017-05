"Ljubavni cilj - da me netko tako gleda": Internet se jako sprda s Kolindom i Trumpom

Foto: Facebook/Twitter/FAH

NAKON što su kamere uhvatile "zaljubljene" poglede Kolinde Grabar Kitarović prema Donaldu Trumpu na samitu NATO-a u Bruxellesu, društvene mreže su eksplodirale.

Sprdnje na račun hrvatske predsjednice preplavile su internet, a tviteraši su dobili posebnu inspiraciju.

Jednu je napravio komičar Pedja Bajović:

"Ljubavni ciljevi - da me netko gleda kao Kolinda Trumpa", "Čini se da bi Kolinda htjela zauzeti Melanijino mjesto", "Kolinda se zaljubila", sprdala se ekipa na internetu.

President of Croatia,Kolinda Grabic, looking at Trump during #NatoSummit ,seems to be a great fan of @realDonaldTrump pic.twitter.com/80j6OuTwFW

Do you have someone in your life, who looks at you the same way Kolinda Grabar-Kitarović looks at Donald J. Trump?



Vir: FB pic.twitter.com/eF6grBWqhn