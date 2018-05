Marijana Batinić o Nikolini i Josipu: "Iznenadilo me kako se netko može zaljubiti u dva dana"

Foto: Luka Šangulin/Index

OSIM voditeljske karijere, za koju ističe da joj je i dalje prvi posao, Marijana Batinić već neko vrijeme gradi drugu karijeru, onu na Instagramu. Sudeći po tome da je nedavno ponijela nagradu najutjecajnije showbizz influencerice, u tome je veoma uspješna.

"Mislim da mi je puno pomogla televizija i, na neki način, na Instagramu je mjerljiva gledanost projekata koje vodim. Valjda su ljudi prepoznali kvalitetu fotografija, otkako sam je poboljšala više ljudi me prati. Nekima se sviđam, nekima ne sviđam, ali prolazi to što objavljujem, zanimljivo je valjda ljudima", rekla je za Index.

Kako kaže, reakcije su većinom pozitivne, no ona se ne boji kritika jer smatra da je kritike čine boljom i sprječavaju da ne poleti.

"Trudim se malo poslušati puls nacije da bih mogla isporučiti kvalitetni sadržaj", dodaje.

Ono što je primijetila jest da najbolje prolaze obiteljske fotografije.

"Ja se stvarno trudim minimalno ih objavljivati, ne volim da mi dijete prepoznaju na ulici. S druge strane, kad ne objavljuješ takve fotografije, onda ljudi misle da je tvoj život na Instagramu i da živiš mimo svoje obitelji, da je tvoj život vrlo malo povezan s tvojom obitelji", ističe.

Iako bi mnogi rekli da je svaka fotka na njenom profilu djelo njenog supruga, Marijana kaže: "To je varka".

"Moj suprug je amaterski fotograf, ali rijetko me fotka, baš ga moram nažicati. On više voli fotkati slučajne prolaznike, prirodu, zanimljive situacije, manje voli fotkati mene, jer sam komplicirana i želim se fotkati u dvije minute. Ne može se razigrati i pokazati umjetničku crtu, no puno mi pomaže jer je stručnjak digitalnog marketinga i savjetuje me. Ja bih voljela imati Instagram husbanda", otkriva.

Ono što joj je suprug savjetovao jest da bude svoja i da podigne kvalitetu fotografija.

"Nikad nisam očekivala da će Instagram postati jedan od glavnih poslova kojima se bavim. Bez obzira na to što tko mislio, to je postao ozbiljan posao", rekla je.

Objavu dijeli Marijana Batinic (@marijanabatinic) Tra 19, 2018 u 12:04 PDT

Mnogi je prate zbog emisija koje vodi, a ovogodišnja Ljubav je na selu gledatelje je iznenadila svojom brzinom.

"I ja sam se iznenadila, poprilično me iznenadilo kako se netko može zaljubiti u dva dana. Ja im želim svu sreću, jer i oni žele ljubav u životu", rekla je o Nikolini i Josipu koji su se ljubili već na prvom spoju.

I nakon što se kamere ugase, Marijana ostaje u kontaktu s parovima za čiju je ljubav i ona zaslužna.

"Nedavno sam posjetila Draganu i Nemanju u Lici, oni su sretni roditelji curice Sare i sad će postati roditelji još jedne bebe. Posebna je radost držati dijete koje možda ne bi postojalo da nema vaše emisije i projekta. Što god netko mislio o toj emisiji, ona polučuje fantastične rezultate, ljubav, brak...", dodala je.

Uskoro će voditi još jednu sezonu Života na vagi.

"Golem je interes, kad vidite transformacije tih ljudi... Nekima je spašen život, riješili su se raznih bolesti koje su imali, neki posustaju, ali većina uspije u održavanju kilaže, a ostaju i velika prijateljstva. Baš sam sretna što vodim ta dva projekta", zaključila je.