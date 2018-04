Michelle Pfeiffer za vrijeme intervjua s muškim kolegama dobila samo jedno pitanje, i to seksističko

Screenshot: Youtube

OVE GODINE obilježava se 35. godišnjica kultnog filma Scarface, a tom prilikom na Tribeca Film Festivalu okupila se stara ekipa sa seta.

Razgovarajući s Alom Pacinom, Michelle Pfeiffer i Brianom DePalmom, voditelj Jesse Kornbluth u jednom je trenutku slavnu glumicu upitao jedno poprilično seksističko pitanje.

''Koliko si kilograma imala u vrijeme snimanja filma?'' upitao je Michelle koja je u filmu glumila narkomanku Elviru Hancock, na što ga je publika glasno izviždala.

Here’s that appalling Michelle Pfeiffer moment in full. Her ability to gracefully shrug off such blatant condescension is truly amazing, one might even say Oscar-worthy. pic.twitter.com/cmSfVAF2tq — Matthew Eng (@Eng_Matthew) April 20, 2018

''Ne znam točno koliko sam kilograma imala, znam samo da sam do kraja snimanja živjela na juhi od pomidora i Marlboru'', spretno je odgovorila glumica.

A osim samog pitanja, zanimljiva je i činjenica kako je u cijelom razgovoru Michelle upućeno samo to pitanje vezano za njezinu ulogu, dok Ala Pacina i DePalmu voditelj nije upitao ništa slično, prenosi Vulture.

Snimka Michelleinog odgovora munjevito se proširila društvenim mrežama, a fanovi su puni riječi podrške za lijepu glumicu, ali i osude za voditelja.

Pfeiffer had sat through 15 minutes of the men talking about craft and was ASKED ABOUT HER WEIGHT. — Rebecca Keegan (@ThatRebecca) April 20, 2018

What I find especially concerning about the #Scarface weight question is we refuse to see women as method actors. Pfeiffer’s dedication to the role just becomes about her weight. — Jamie Righetti (@JamieRighetti) April 20, 2018