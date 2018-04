Nezgodna haljina: Kolinda se presvukla za susret s Vučićem pa "vibrirala"

Foto: Hina

KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ zaputila se u službeni posjet Makedoniji gdje ju je očekivao susret sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Nakon što je prošetala crvenim tepihom s makedonskim predsjednikom Đorgeom Ivanovom i pokazala neobične satenske cipele s debelim remenom, Kolinda se otišla presvući.

Za susret s čelnicima država Balkana izabrala je haljinu s crno-bijelim prugama i crni sako, a srećom satenske cipelice s početka priče nisu joj pristajale uz ovu kombinaciju pa ih je zamijenila jednostavnim crnim lakiranim salonkama.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

No ovog puta se prugasta haljina pokazala problematičnom. Iako je znala da skoro neće biti regionalne televizije koja neće snimati ovaj susret, Kolinda nije razmišljala o tome kako će haljina izgledati "na kameri". Dogodilo se to da je na ekranima "vibrirala". Kako je to izgledalo, otprilike možete vidjeti na sljedećoj fotki, no uzmite u obzir da je ovo titranje na televizijama bilo još gore.

S obzirom na to da je godinama u fokusu javnosti te je odradila brojne televizijske intervjue, ovakva početnička greška od predsjednice ipak je neočekivana.