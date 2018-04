Nikolina se nije pojavila s curama na Josipovoj farmi, on počeo paničariti

Foto: RTL

TRI ljepotice, koje na selu traže ljubav, a koje je farmer Vatroslav Tijan odlučio povesti na svoje imanje, samo što nisu stigle u prekrasni Ražanac, a domaćin je sve napravio da im doček bude što ugodniji.

"Nije mi svejedno, ali neće biti problema", kazao je Vatroslav, vidno uzbuđen.

Djevojke su u Ražanac stigle barkom, a Marijani su priznale da priželjkuju neku fešticu za dobrodošlicu.

Za to vrijeme, prije nego što su Mirjana, Nikolina i Lucija stigle u Benkovac na Josipovu farmu, njegova ga je mama upregnula da očisti cijelu kuću kako bi djevojkama bilo što ljepše na njihovom imanju. No međusobnu netrpeljivost djevojke su počele pokazivati već na putu do Josipove kuće. "Ja mislim da Nikolina nije došla raditi nego samo uživati", kazala je Lucija Mazalin, a Nikolina je već na kavi počela djevojkama šefovati. "Prvi zadatak je da napravimo ručak, počistimo kuću i pokupimo u štali ostatke hrane", rekla je Nikolina. "Nije još ni došla u kuću, a već naređuje što će tko raditi!", ljuta je bila Lucija.

"Nije Nikolina loša osoba, ali je dvolična, malo bi vako, malo bi nako", komentirala je Lucija Nikolinu dok je o Mirjani imala samo lijepe riječi. Mirjana, pak, nije štedjela Nikolinu. "Ona ima malo podvojene ličnosti i želi ostaviti utisak i izgleda mi da želi biti dominantna, ali bojim se da nema iskrene osjećaje za Josipa", rekla je Mirjana Gajski.

"Ja sam sve odlučio, ja Nikolinu ne puštam nigdje!", rekao je Josip mami, obznanivši da je već odabrao svoju djevojku. "Ima i drugih dečki u selu pa ako koji bude htio koju drugu, neka se udaju!", komentirala je mama njegovu odluku, aludirajući na druge djevojke koje će stići na farmu.

Djevojke su Josipu odlučile priuštiti malu spačku pa je Nikolina prije dolaska u Benkovac izašla iz auta kako bi on pomislio da je odustala.

"Gdje je treća?", upitala je Josipova majka, a cure su joj rekle da su trebale zajedno doći, no da se nije pojavila.

Josip je rekao da će potražiti Nikolinu biciklom, a mama je komentirala da kada nešto utuvi u glavu, teško od toga odustaje. "Osjećam se malo glupavo biti ovdje", komentirala je Mirjana nakon što je Josip izjavio da ga zanima samo Nikolina.

U Ražancu je cure zapanjilo kada su vidjele da Tijan ima cijelu zgradu, a ne kuću! "Puni su mi apartmani, ali uspio sam jedan osigurati za vas!", rekao im je Vatroslav te ih uveo i njihove sobe.

Za to vrijeme Denis Rumac uredio je svoj dvor za dame koje stižu dok su one ispijale kavu na opatijskom suncu. Kada su stigle, komentirale su da je romantičan, ali im se nije svidjelo što im od silnog uzbuđenja nije pomogao izvaditi kofere iz auta.