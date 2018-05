Orky je pobjednik Big Brothera

Foto: RTL

POBJEDNIK Big Brothera 2018. je Bjelovarčanin Antonio Orač Orky, koji kući odlazi bogatiji za 371.000 kuna.

"Ne mogu opisati koji su osjećaji u meni", rekao je neposredno nakon proglašenja u ispovjedaonici.

Orky se još nekoliko trenutaka zadržao u kući, odajući dojam da nije posve svjestan onoga što se događa.

"Bigi, volim te", poručio je prije izlaska.

Sto dana u kući izdržalo je petero natjecatelja Ana, Anezi, Orky, Lucija i Antonio. Od petero superfinalista, kuću je prva napustila Ana.

"S obzirom koliko sam nominacija preživjela, zadovoljna sam s tim", priznala je vidno emotivna Ana Antoniji.

"Nisam mislila da ću izdržati sto dana. Osobito zato što baš ne volim upoznavati nove ljude, ali eto na meni se vidjelo tko mi paše, a tko ne", rekla je ona.



Kao svoje favorite navela je Orkyja i Luciju.

Sljedeći natjecatelj koji se Antoniji pridružio u studiju bio je Antonio, koji je priznao da je nervozan, rekao je da se nije nadao da će u kući izdržati punih sto dana te da je zahvalan publici što je došao do toga.

"Kuća je ostavila veliki trag na mene, tek sam posljednjih dana shvatio da je poanta svega prijateljstvo i poznanstvo, a ne zadaci. To je ono što obilježava ovu kuću", rekao je on.



Na Antonijino pitanje je li se u kući zaljubio u Luciju, kroz smijeh je rekao: "Nažalost jesam."



Nakon toga Antonija se vratila do stanara u kuću, ali ovaj put nije nikog izbacila, nego im je priredila iznenađenje i pustila im videoporuke njihovih najdražih i najbližih. Poslije pregleda najemotivnijih situacija u Big Brother kući, došlo je vrijeme za treći presjek glasova nakon kojeg smo doznali da kuću napušta Anezi.

Ona je Antoniji otkrila da je sretna i da se nije nadala kako će ostati u kući ovako dugo.



"Bitno mi je bilo da izdržim mjesec dana", rekla je.

Na Antonijno pitanje smatra li da joj je odnos s Lukom Rokom naštetio, rekla je da je to ne zanima previše, ali je priznala da je razvila neke osjećaje prema Bogi.



"Nisam razmišljala hoću li prije ispasti ja ili Lucija, ali to puno govori o profilu ljudi koji gledaju Big Brother", napomenula je.



"Svoj boravak posvećujem bojama ljubavi i ravnopravnosti", rekla je Anezi podižući u zrak vijenac duginih boja.

Antonija je produžila neizvjesnost izbacivši iz kuće medvjeda Branislava kojem se Tomo spremno bacio u zagrljaj.

Za pobjednika je proglašen Orky, kojeg je Big Brother odmah pozvao u ispovjedaonicu.

Antoniji se u studiju pridružila emotivna Lucija koja je rekla da joj je ovo najljepše životno iskustvo, ali da ga nikad ne bi ponovila.

"Najviše što sam očekivala je bilo tri tjedna. Mislila sam da će me izbaciti jer sam svađalica", priznala je.



Nakon što je primio ček na iznos od 371 tisuću kuna, Orky nije imao puno riječi pa ga je Antonija pustila uz čestitke i komentare.



