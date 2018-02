Osmijeh od uha do uha: Neven Mimica na Twitteru se pohvalio fotkom s Rihannom

Foto: Twitter

EUROPSKI povjerenik za međunarodnu suradnju i razvoj Neven Mimica susreo se s Rihannom i odmah se pohvalio fotkom na Twitteru.

"Oduševljen sam što sam upoznao Rihannu. Pod 'Umbrellom' organizacije GPforEducation! Hvala vam na angažmanu za promicanje kvalitetnog obrazovanja za sve djevojke i dječake diljem svijeta! Pridružite nam se u lipnju u Bruxellesu kako bismo nastavili zajednički napor u osnaživanju žena i djevojaka", napisao je Mimica te tako dao do znanja da poznaje Rihannin umjetnički opus i pjesmu Umbrella, kojom se proslavila.

Thrilled to meet @rihanna Under the Umbrella of @GPforEducation ! Thank you for your engagement to promote quality #education for all girls and boys around the globe! Join us for #shEDDs in Brussels in June to continue our joint effort in empowering women and girls! pic.twitter.com/5b9BvAwwSI