Foto: Instagram

LJETO je uskoro tu, a jedan od trendova koji se mnogima sviđa (a drugi ga mrze) su poderane traperice.

S obzirom na to da je riječ o dugim hlačama, oni koji ih nose gotovo u pravilu ne nanose kremu za sunčanje, no primjer jedne djevojke pokazuje što se točno dogodi kad (pre)dugo nosite poderane hlače na suncu.

Don't wear ripped jeans in the sun guys 😭😭😭 pic.twitter.com/BftKEtICca

Da, tkanina štiti kožu od sunčevih zraka, no tamo gdje je nema, ne može nam pomoći.

Ova djevojka nije jedina koja se na svojoj koži uvjerila što se dogodi na mjestima koja vire kroz rupe na trapericama.

never wearing ripped jeans in the sun again pic.twitter.com/6T9BNl9wkd