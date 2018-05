Foto: Instagram

MEGHAN Markle u subotu je postala vojvotkinja od Sussexa. Vjenčanje su preko malih ekrana i interneta pratile stotine milijuna ljudi, ali večernja zabava ipak se održala bez prisutnosti kamera. Ipak, neki detalji s proslave su iscurili u javnost, kao onaj da je George Clooney plesao s Meghan i Kate Middleton.

Saznalo se i na koju su pjesmu mladenci plesali prvi ples. Bila je to "I Wanna Dance With Somebody" legendarne Whitney Houston. I ovim potezom Harry i Meghan su prekršili tradiciju jer su kraljevski parovi dosad plesali na laganice.

Kate Middleton i princ William prvi ples su plesali na "Your Song" Eltona Johna, a princ Charles i lady Diana plesali su na jazz glazbu Lestera Lanina "They Say It's Wonderful".

