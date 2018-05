Pogledajte prvi bračni poljubac Meghan i Harryja

Foto: Twitter

PRINC Harry i Meghan Markle vjenčali su se danas u kapeli St. Georgea u Windsoru.

Svoj prvi poljubac kao muž i žena razmijenili su nakon izlaska iz crkve pred oduševljenim mnoštvom. Harry tijekom ceremonije nije mogao suzbiti emocije pa je u jednom trenutku izgledalo kao da plače.

WATCH: Harry and Meghan's first kiss as a married couple. Beautiful. pic.twitter.com/ky70Cvjg9q

