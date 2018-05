Portugalci dojurili na Jacquesov profil nakon napada na pobjednika Eurosonga, evo što mu sve pišu

Foto: Facebook

NAKON što je Jacques Houdek posvetio poduži status na Facebooku lanjskom pobjedniku Eurosonga, Portugalcu Salvadoru Sobralu, i tagirao ga, brojni Portugalci stigli su na profil hrvatskog pjevača da vide što se tu događa.

Podsjetimo, Jacquesa je razljutila Sobralova izjava da je pjesma ovogodišnje predstavnice Izraela "užasna".

"SRAM TE BILO, Salvador Sobral!!! SRAM TE BILO!!! Je li ovo način na koji bi pobjednik Eurosonga trebao govoriti? Pokušavao si se predstaviti kao skroman čovjek, pravi umjetnik, i možda si prevario cijelu Europu, no nisi mene prevario! Da ti kažem nešto, Salvador Sobral, prošle godine kad si propustio sve probe, a tvoja sestra ih je sve odradila za tebe, EBU te trebala diskvalificirati! To je bilo neprofesionalno i nepravedno prema svima nama koji smo bili tamo i radili težak posao", samo je dio onoga što je Jacques napisao.

Jacquesov post privukao je pažnju obožavatelja iz cijele Europe, a velik dio njih slaže se s njim.

"Ja sam Portugalka i u nekim stvarima se slažem s tobom, u drugima ne. Primjerice, njegovi zdravstveni problemi. Mislim da zdravlje ne treba biti razlog da se ne bavimo nekim stvarima, no razumijem te. Naporno si radio i sad vidiš da pobjednik pljuje po drugima. Nikad nisam bila obožavateljica "Amor pelos dois" jer to nije žanr koji volim. No svejedno sam bila i još sam sretna zbog pobjede. Slažem se da je glazba različita. Ne volim ni Sobralove stavove, mislim da takve izjave bacaju loše svjetlo na glazbu. On je pobjednik natjecanja i trebao bi poštovati druge natjecatelje. Moram priznati da nikad nisam vidjela to kod njega i zbog toga sam tužna jer mislim da bi Eurosong, natjecatelji i glazba trebali imati boljeg predstavnika", napisala je jedna Portugalka s kojom se Jacques složio.

"Kad ti se 'karijera' vrti samo oko lošeg zdravlja, tvoje vrijeme je ograničeno pa mislim da su mu potrebne ovakve stvari da se pojavljuje u medijima, no rezultati neće biti onakvi kakve očekuje, gubi popularnost zbog arogancije. Zaboravio je da se kao pobjednik i domaćin mora ponašati na određeni način. Oduvijek smatram da je lažan i bez karizme, pjesma mu je dosadna i staromodna i pobijedio je samo zbog kampanje sažalijevanja. EBU nije poštovala druge natjecatelje kad mu je dopustila da preskače probe, a da ne govorim da je imao majicu s političkom porukom na presici", napisao je jedan muškarac iz Venezuele, na što mu je Jacques odgovorio: "Oh, zaboravio sam na majicu."

Javili su se i Mađari.

"Drago mi je što je Eurosong u Portugalu, volim vašu zemlju, glavni grad i ljude, ali ovaj arogantni kreten bi zbilja trebao šutjeti, već sam bio šokiran lani kad je dao izjavu nakon pobjede, tko mu je dao pravo da on definira kvalitetnu glazbu? Mislim da će ga izviždati ako se pojavi u areni", napisao je jedan mladić iz hrvatskog susjedstva.

Bilo je onih koji se nisu slagali.

"Možda da slušate bilo što drugo osim 'fast food glazbe', složili biste se sa Sobralom", tvrdi jedan Portugalac.

"Mislim da trebaš razmisliti o svojim riječima. Svi mogu imati mišljenje, no ne moraš vrijeđati lanjskog pobjednika. Vrijeđaš našu zemlju. Možeš imati mišljenje, ali ne vrijeđaj našeg pobjednika, pjesmu i zemlju, molim te", poručio je još jedan Portugalac.

"Sorry Jacques ali ne slažem se s tobom oko tvog mišljenja da nije trebao sudjelovati ako mu to zdravstveno stanje ne dopušta. Smatram da SVATKO ima pravo nastupiti na Eurosongu, čak i kad je teško bolestan i možda nije i ne može biti na svakoj probi...", napisala je jedna Hrvatica.