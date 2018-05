Princ Harry i Meghan Markle obavili prvu službenu obavezu otkako su se oženili

Foto: Instagram

PRINC Harry i Meghan, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa, imali su u utorak prvu javnu obvezu otkad su se u subotu oženili - sudjelovali su na proslavi u čast princa Charlesa u vrtovima Buckinghamske palače.

Harry je održao kratku zdravicu pohvalivši Charlesa za njegovu "viziju i sposobnost da ostvari promjene" kroz socijalne programe koji uključuju pomaganje mladima iz siromašnih obitelji i promidžbu ekološke svijesti.

Today The Duke and Duchess of Sussex attended The Prince of Wales' 70th Birthday Patronage Celebration. The event celebrates the Patronages, charities and Military affiliations The Prince supports, as well as the emergency service personnel. More > @ClarenceHouse#PrinceandPatron pic.twitter.com/2qaj94Odmz

