Prva dama Francuske ispričala kako Melania živi u Bijeloj kući - i zbilja je tužno

Foto: Guliver Image/Getty Images/Hina

ŽIVOT u Bijeloj kući čini se glamuroznim, no sudeći po tome što je vidjela prva dama Francuske, Brigitte Macron, on to stvarno nije. Tijekom posjeta zgradurini na adresi 1600 Pennsylvania Avenue vidjela je kako izgleda život Melanije Trump, a potom sve ispričala novinarima Le Mondea.

Prema njenim riječima, Melanijin život je prilično ograničen, a upravo to Brigitte vidi kao razlog zbog kojeg je Slovenka tako hladna u javnosti.

"Prva dama ne može ništa. Ne može čak ni otvoriti prozor na Bijeloj kući. Ne može izaći van. Ona je mnogo ograničenija od mene. Ja svaki dan mogu izaći u Parizu", rekla je Macron.

Dodala je da to nisu jedine restrikcije s kojima se Melania suočava. Trumpova supruga ne smije reći niti napraviti što želi, jer je mediji seciraju do najsitnijih detalja.

"Privatno je ona draga, šarmantna, inteligenta, veoma otvorena i zapravo jako zabavna", rekla je Macron.

Dodala je da imaju sličan smisao za humor, a osim toga mogle su pričati na francuskom, kojeg Melanija govori prilično dobro.

"Sve se proučava, pretjerano se proučava. Ona je osoba s jakom osobnošću, no naporno radi da to sakrije. Ona se često smije, no to ne pokazuje u javnosti, bar ne kao ja", dodala je Francuskinja.

Ono što je i sama doživjela jest izvrtanje riječi.

"Moram biti veoma oprezna oko toga što govorim. Imam dojam da je svaka riječ jedna riječ previše, stalno se suzdržavam. To je najteži dio, nikad nemate slobodnog vremena, nikad nemate trenutak u kojem ste potpuno mirni", zaključila je.