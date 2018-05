Razmažena mušterija ostavila lošu ocjenu restoranu na Trip Advisoru, odgovor vlasnika je pokopao

Screenshot: Facebook/Twitter/Trip Advisor



KORISNICA Trip Advisora ostavila je lošu recenziju restorana, a vlasnikov odgovor ju je prilično pokopao.

Žena koja se na Trip Advisoru potpisala kao Helen E. posjetila je restoran Hispi u Manchesteru i nakon toga ostavila prigovor na račun usluge koja ju je tamo dočekala.

Njeno je društvo naručilo bocu šampanjca po cijeni od 755 kuna i bocu crvenog vina za 1000 kuna, ali im je zasmetalo što su u restoranu imali samo razvodnjenu limunadu.

Budući da jedan od njenih prijatelja s vinom voli miješati jaču limunadu, zatražili su od osoblja da skoknu u trgovinu i donesu im limunadu po njihovom ukusu, a ovi su to odbili.

"Nisu nam ispunili želju, iako se trgovina nalazi u blizini, pa su zbog bočice limunade od osam kuna ostali bez mušterija. Valjda im ne treba naš novac", napisala je ona između ostalog.

Vlasniku restorana, Garryju Usheru, nije se svidjelo njeno razmaženo ponašanje pa joj je odgovorio objavom na Twitteru.

We were happy to go to the shop for your mates dreadful red wine spritzer & 20 B&H🙄

We just didn’t like you.

Keep it up hispi👊

Love Gary X pic.twitter.com/o7lp4aCHSZ