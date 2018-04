Foto: Instagram/YouTube

ONO ŠTO je jednoj osobi smeće ili u ovom slučaju, vreća za smeće, drugoj je blago. Dokazala je to talentirana Amber Scholl koja je od vreća za smeće napravila prilično lijepu haljinu za maturalni ples.

Naime, 24-godišnja dizajnerica postala je popularna na društvenim mrežama zbog svojih bizarnih kreacija, a kad joj je netko rekao da bi izgledala dobro i u vreći za smeće, shvatila je to kao izazov.

"Kad netko kaže da si trash, napravi haljinu od vreća za smeće i dokaži im da su u pravu", napisala je Amber na Twitteru.

when someone calls you trashy, make a dress out of trash bags & prove them fabulously correct 🗑👸🏻🖤 #DIY ✨ pic.twitter.com/57twQm6vsV

