Screenshot: YouTube

RODITELJI 30-godišnjeg muškarca tužili su sina kako bi se napokon odlučio preseliti, a sud ga je izbacio iz njihove kuće.

Sudski dokumenti pokazuju kako Michael Rotondo ne plaća stanarinu ni ne pomaže s kućanskim poslovima te je ignorirao ponudu roditelja da mu plate preseljenje, piše BBC.

Christina i Mark Rotondo kažu kako njihov sin i nakon pet pisama u kojem ga se obavještava da se mora iseliti to odbija napraviti. On tvrdi kako ga nisu "obavijestili na vrijeme".

Sudac Vrhovnog suda okruga Onondega u američkoj saveznoj državi New York nakon 30 minuta pokušaja uvjeravanja Michaela da se preseli sam, naredio je da bude izbačen.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Par nije znao kako drugačije da svog odraslog sina natjeraju da iseli iz njihove kuće. "Odlučili smo da moraš odmah napustiti kuću", stoji u prvom pismu datiranom na 2. veljače.

Kad je Michael ignorirao to pismo, njegovi roditelji, uz pomoć svog odvjetnika, napravili su odgovarajuću obavijest o iseljenju. "Izbačeni ste. Pravni postupak bit će pokrenut ako ne odete do 15. ožujka 2018.", pisalo je.

Par je zatim ponudio sinu 1100 dolara da se iseli, uz oštar komentar. "Ima puno poslova čak i za ljude s jadnom radnom poviješću poput tebe. Zaposli se - moraš raditi", poručili su mu.

No no 30. ožujka bilo je jasno kako sin nema namjeru izaći iz kuće. U travnju, gospodin i gospođa Rotondo otišli su na gradski sud kako bi vidjeli mogu li izbaciti sina iz kuće. No tamo su im rekli da moraju na Vrhovni sud, s obzirom na to da im je Michael sin.