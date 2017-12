Same drame oko Meghan: Njena polusestra napala Harryja

Foto: Guliver Image/Splash

NAKON što je Meghan Markle provela Božić s princem Harryjem i njegovom obitelji, zaredali su se novinski napisi u britanskim novinama o njoj i njenom privatnom životu.

Iako se britanska javnost okomila na 36-godišnju glumicu zbog njenog ponašanja na božićnoj ceremoniji u Sandringhamu, Harry ju je javno branio.

"Bilo je zabavno družiti se s obitelji. Meghan je odradila sjajan posao. Moji su je odlično prihvatili, mi smo obitelj koju nikad nije imala", rekao je Harry.

Postoji samo jedan problem - Meghan ima obitelj. Njena polusestra Samantha Markle izjavila je da su odrasle u velikoj obitelji te da je obitelj uvijek bila tu za Meghan.

"Ona nije imala vremena za nas", napisala je na Twitteru.

Samantha već mjesecima namjerava objaviti knjigu o svojoj polusestri, a iako je najprije prijetila da će otkriti sve skandale, kasnije se smirila i izjavila da će knjiga biti o svim poteškoćama koje je njena polusestra proživjela.

Prince Harry on Meghan's Sandringham Christmas: "She's getting in there and it's the family I suppose that she's never had." — Richard Palmer (@RoyalReporter) 27. prosinca 2017.

I know Meghan is estranged with many relatives but what a tactless comment from Harry — Gigi Sanares (@gigisanares) 27. prosinca 2017.

Meg's family(our family) is complete with sister, brother,aunts, uncles, cousins, and the glue of our family, our amazing completely self-sacrificing father. She always had this family,..Marrying merely extends it. — Samantha Markle (@SamanthaMGrant) 27. prosinca 2017.

Samantha i Meghan imaju istog oca, Thomasa Marklea. On je ostavio Samanthinu majku i oženio Meghaninu majku Doriu.