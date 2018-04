Seksi Maja oduševila bi i Beyonce: "Kakav stas, kakav glas, kakva karizma"

Foto: Nova TV

LUIS FONSI i Despacito donijeli su pobjedu Matku Knešaureku u sedmoj epizodi showa Tvoje lice zvuči poznato. Osvojenih 10 tisuća kuna odlučio je donirati udruzi Zipka iz Varaždina koja radi na poboljšanju kvalitete života djece i mladih iz udomiteljskih obitelji.

"Meni je jako drago što si ti to svoje proročanstvo napokon ispunio. Bio si odličan, strast između tebe i naše plesačice bila je evidentna", rekao je Damir Kedžo.

Davor Dretar Drele nastupio je s hitom "Moving on up" dance grupe M People.

"Uvijek mislim da me nećeš imati čime iznenaditi, i onda me opet iznenadiš, ti si neiscrpan izvor zabave", rekla je Nives Celzijus.

"Jako lijepo, ispočetka sam očekivao zabavnu točku i puno smijeha. Gospođa Drele je pokazala da može izaći iz svojih glasovnih okvira i ja sam negdje načuo M People u tebi", dodao je Mario Petreković.

Damir Poljičak bio je Jelena Rozga u grupi Magazin.

"Ista Jelena Rozga", zaključio je Saša Lozar.

"Ako si muškarac, osim ako si Saša Lozar, ne možeš u potpunosti donijeti Rozgu kako treba", dodao je Kedžo.

Katarina Baban utjelovila je Princea.

"Imala si čast utjeloviti jednog od najutjecajnijih glazbenika svih vremena, meni se kod njega jako sviđalo što je šibao i mušku i žensku energiju istovremeno, a svojim pokretima si to dočarala", rekao je Kedžo.

"Vizualno si odlična, vokalno mi se nisi baš približila Princeu. Meni je to recimo falilo", dodao je Saša.

Ana Vilenica utjelovila je Dalibora Bruna.

"Malo ponekad trebaš bacit na neku karikaturu, ali ne previše. Kod glasa mi je falilo tog nekog specifičnog vibrata koje on ima nakon završetka svake fraze", kritizirao je Saša.

"Dosta je on teatralan i naglašen, imaš dojam da on svaku riječ dočarava svojim pokretima. Možda je bilo sve malo prenaglašeno i u dosta momenata otišlo u pretjeranu karikaturu", rekla je Nives.

Amel Ćurić postao je Tajči.

"Ovo je bilo energično. Imaš sve više energije, točno se vidi taj kondicijski rast", rekla je Nives.

"Ja sam se jako zabavio. Hvala ti na jednoj prekrasnoj tjelovježbi i neskidajućem zaraznom osmjehu Tajči toga doba. Prekrasno osvježenje", dodao je Petreković.

Maja Bajamić je uz pomoć malene Elene Brnić nastupila kao Beyonce.

"Kakav stas, kakva glas, kakva karizma – vi ste dvije predivne dive. Beyonce se ne bi posramila ovakvog nastupa", rekla je Nives.

"Majo, ti jednostavno uspiješ naći nešto karakteristično kod izvođača i toga se primiš. Ti si uvijek na svom zavidnom nivou", rekao je Saša.

Paola Valić Bekić ovoga puta imala je zadatak postati Davor Gobac.

"Cijelo vrijeme on je beskrajno infantilan, to je super i ti si to sve odradila kako treba“, rekla joj je Nives.

"Dobro mi je što si ti konstantno u liku. Tebi nevjerojatno odgovaraju te muške uloge. Svaka čast", dodao je Petreković.

U sljedećoj epizodi očekuje nas transformacija Katarine Baban u popularnog Jolu, Paolu Valić Bekić kao dio grupe TLC, Anu Vilenicu kao Camillu Cabello i Matka Knešaureka kao Lionela Richieja. Maja Bajamić postat će Michael Jackson, Amel Ćurić bit će Halid Bešlić, Damir Poljičak transformirat će se u Milu Hrnića, a Davor Dretar Drele će postati Zdenka Kovačiček.