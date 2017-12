"Stigli izvanzemaljci?": Amerikanci u panici zvali 911 zbog nesvakidašnje pojave na nebu

Foto: Twitter

AMERIKANCE je u petak navečer prestrašila neobična pojava na nebu te su društvene mreže preplavile snimke neobične svjetlosti, a mnogi su u panici zvali i 911, točnije njih 130, piše Daily Mail.

Neki stanovnici južne Kalifornije i Arizone odmah su zaključili da je riječ o izvanzemaljcima, dok su oni nešto maštovitiji brinuli da je riječ o napadu Sjeverne Koreje. "Došli su izvanzemaljci?", "Jeste vidjeli to čudo na nebu?", pisali su Amerikanci, a pojavu su uočili i mnogi poznati poput primjerice Mobyja.

Anybody else in LA see that shit in the sky just now...?😳🛸🛸🛸😳 — NE-YO (@NeYoCompound) 23. prosinca 2017.

Just your normal, everyday space alien sky battle over Los Angeles. pic.twitter.com/xempecfe04 — moby XⓋX (@thelittleidiot) 23. prosinca 2017.

Aliens are real and it's over for mankind pic.twitter.com/FnmKbnynCF 23. prosinca 2017.

Naravno, nije bila riječ ni o izvanzemaljcima ni o Sjevernoj Koreji, već o lansiranju SpaceX Falcon 9 rakete iz zrakoplovne baze Vandenberg u Kaliforniji.

I sam Elon Musk našalio se s histerijom na svom Twitter profilu. "Nuklearni NLO iz Sjeverne Koreje", napisao je Musk.

Nuclear alien UFO from North Korea pic.twitter.com/GUIHpKkkp5 — Elon Musk (@elonmusk) 23. prosinca 2017.

"SpaceX bi nas stvarno trebao malo bolje obavjestiti da planiraju lansiranje raketa", zaključili su na kraju tviteraši.