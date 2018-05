Screenshot: HRT

IAKO nije prošla u finale, Franka Batelić oduševila je izvedbom pjesme Crazy u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga, no od pjesme ekipa na društvenim mrežama više je primijetila njezinu ljepotu.

Tako je na Twitteru glavni predmet rasprave bio Frankin izgled, a dok su neki komentirali kako ona "sigurno jede muškarce za doručak" te da je "naljepša izvođačica večeri", bilo je i onih koji su Franki pronašli zamjerku.

Naime, nekima je za oko zapelo - pa upravo Frankino oko, i to lijevo, koje je tijekom cijelog nastupa izgledalo kao da "visi".

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Nisam sigurna ima li Franka lijeno oko ili samo loše zalijepljene trepavice", komentirala je jedna tviterašica, a pomalo čudan izgled Frankina lijevog oka primijetili su i još neki na društvenim mrežama.

I can't tell if Franka has a lazy eye or just badly glued eyelash. #Eurovision #cro