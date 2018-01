Težak život pjevačice Cranberriesa: I na vrhuncu slave vodila je borbu s teškom bolešću

Foto: Press/Twitter

SVIJET glazbe danas je potresla vijest o smrti 46-godišnje Dolores O'Riordan, pjevačice irskog alternativnog benda The Cranberries.

Iako još uvijek nije poznato od čega je preminula, fanovi grupe vjerojatno pretpostavljaju da je smrt na neki način povezana s njezinom dugogodišnjom borbom s bipolarnim poremećajem. Zbog njezinih zdravstvenih problema prošle je godine otkazana i turneja, ali u službenom priopćenju stajalo je samo da su razlog otkazivanja "zdravstveni problemi povezani s boli u leđima".

Vijest o smrti šokirala je i njezine kolege, a Dave Davies iz Kinksa na svom je profilu napisao da je s Dolores razgovarao nekoliko tjedana prije Božića i da je djelovala sretno pa su čak dogovarali i zajednički rad na nekim pjesmama.

Sve u svemu, ne preostaje nam ništa drugo nego pričekati rezultate obdukcije, ali što god doznali, neupitno je da se radi o još jednom velikom gubitku za glazbenu scenu koja je u posljednjih nekoliko godina izgubila zavidan broj velikana.

A Dolores O'Riordan to je bez ikakve sumnje bila.

Od problematične klinke do najvećeg irskog benda nakon U2-a

Iako bi neki mogli površno zaključiti da su Cranberriesi imali samo jedan veliki hit, nezaboravni "Zombie" (neki će još dodati "Linger" i "Dreams") iz 1994., Rolling Stone proglasio ih je "najvećim irskim glazbenim izvoznim proizvodom nakon U2-a".

Rođena je u Limericku u Irskoj, kao najmlađe od sedmoro djece, a od malih je nogu pokazivala veliki interes za glazbu. Iako je bila problematično dijete i često bježala od kuće, postojalo je nešto što ju je oduvijek vuklo i od čega nije mogla pobjeći. Željela je postati pjevačica, a odluka je na kraju pala na bend inspiriran Smithsima, The Cranberry Saw Us, koji su 1990. osnovala braća Noel i Mike Hogan. Iako je Dolores tada imala 18, a najmlađi član samo 16 godina, bili su dovoljno zreli da izbace hit album pa su već 1993. objavili prvijenac "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?".

Iako po izlasku nisu bili bend od kojeg se mnogo očekivalo, singlovi "Linger" i "Dreams" odlično su prošli na top listama i dospjeli do osmog mjesta Billboardove ljestvice.

"Znam točno o čemu je pričala svaka pjesma na tom albumu. Pratila je bolno posrtanje mlade žene i njezino ponovno rođenje kao mlade odrasle osobe. Znam točno koju sam pjesmu koje večeri napisala i zašto. Ponosna sam na njih jer kvalitetno opisuju ono što sam u tom trenutku osjećala", objasnila je O'Riordan za Rolling Stone 1995.

<br>

Unatoč klimavom početku, njihov debi na kraju je postigao višestruko platinastu nakladu, a uspjeh se nastavio albumom "No Need to Argue" na kojem se nalazio i njihov najveći hit "Zombie". Iako se radilo o mračnoj pjesmi koja se bavila smrću djeteta u terorističkom napadu, uspjeh singla osigurao im je svjetsku slavu, proboj na američko tržište, nastup na Saturday Night Liveu i vlastiti unplugged koncert na MTV-ju.

Tijekom karijere, Cranberriesi su prodali više od 40 milijuna albuma diljem svijeta.

Album iz 1996. "To the Faithful Departed" izrodio je još dva velika hita - "Salvation" i "When You're Gone", ali bio je to posljednji veliki uspjeh prije nego je popularnost počela jenjavati. Uslijedio je album "Wake Up and Smell The Roses" iz 2001., a onda i višegodišnja pauza koja je potrajala do 2009. kada su se ponovno okupili da bi tri godine kasnije izbacili "Roses", a prošle godine i njihov posljednji album "Something Else".

Tijekom spomenute pauze O'Riordan je započela i solo karijeru te izdala album "Are You Listening?" iz 2007., zatim "No Baggage" iz 2009., a 2016. je s Andyjem Rourkeom iz Smithsa osnovala i bend D.A.R.K.

Borba s teškom bolešću i traume iz djetinjstva

Međutim, čak i na vrhuncu slave, Dolores se borila s teškom psihičkom bolešću, a povremeni ispadi dodatno su potvrđivali sumnju da određeni problem postoji iako nitko nije znao o čemu je točno riječ. Prije tri godine, u razgovoru za The Independent, pjevačica je prvi puta otvoreno progovorila o svojoj borbi s depresijom i anoreksijom.

Mnoge je šokiralo i kada je novinaru Barryju Eganu priznala da je sa samo osam godina prvi puta silovana i da se seksualno zlostavljanje nastavljalo pune četiri godine zbog čega je pokušala počiniti i samoubojstvo.

Slava i život pod povećalom dodatno su pogoršali situaciju, a jedinu je pomoć pronašla u razgovoru s majkom kojoj je pred kamerama zahvalila na podršci u najmračnijim trenucima.

"Bojala sam se biti sama jer moj život u tom su trenutku progutali ljudi, kamere i publika. Nisam imala normalnost i bila sam nervozna. Majka mi je samo rekla da pomirišem cvijeće i to sam i učinila. Pomirisala sam ružu i počela plakati jer shvatila sam da takvo što nisam učinila više od sedam godina. Zaboravila sam. Sve sam zaboravila. Jednostavno nisam znala što učiniti", priznala je O'Riordan i dodala da joj je trebalo jako dugo da prihvati činjenicu da boluje od anoreksije.

Novi početak i novi problemi

Sljedeći veliki pomak u njezinu životu bio je razvod od Dona Burtona s kojim je u braku bila više od 20 godina, a zajedno imaju troje djece. Medijima je 2014. objasnila i razloge zbog kojih su se razveli: "Službeno je, samohrana sam majka. Crno na bijelo. Imaš samo jedan život. Ne može biti u situaciji u kojoj nisi sretan. Toliko je jednostavno. Ne mogu reći ništa negativno o čovjeku. Imali smo dobru 21 godinu. Na kraju smo došli do točke kad više nije bilo dobro. Vrijeme je da se krene. Osjećam se kao da ponovno imam 21. Osjećam kao da mi je ovo drugi život".

Bilo je to težak period jer iste godine je uhićena i optužena za fizički napad. Naime, tijekom leta iz New Yorka za Shannon, napala je stjuardesu i policajca te je nakon liječničkog pregleda i zadržana na saslušanju.

Prošle godine za medije je progovorila i o dugogodišnjoj borbi s bipolarnim poremećajem koji joj je dijagnosticiran 2015.: "Postoje dva kraja spektra, možete biti izuzetno depresivni, mračni i izgubiti interes za svime što volite, a u drugim trenucima postajete super manični. Dugo sam vremena bila na toj hipomaničnoj strani spektra, ali u načelu to traje najviše tri mjeseca i onda dotaknete dno i padate u depresiju. Kad ste manični, ne spavate i postajete jako paranoični".

"Svi imamo uspone i padove, ali na to se život svodi"

Ipak, u intervjuu za Irish News priznala je da ju je obitelj izvlačila u najgorim trenucima: "Što god izazivalo moje depresije, to je najgora stvar kroz koju možete prolaziti. No, u isto vrijeme imala sam puno radosti u životu. Posebno sa svojom djecom. Svi imamo uspone i padove, ali na to se život svodi".

Iako su turneju prekinuli, O'Riordan je krajem prošle godine izjavila da se osjeća bolje i čak odradila nekoliko manjih nastupa.

Posljednja poruka bila je ona na Twitteru. Objavila je fotografiju s mačkom ispod koje je napisala: "Bok, Gio. Idemo za Irsku".