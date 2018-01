"Toliko je mrzi": Na kraljevskom vjenčanju doći će do susreta koji se godinama pokušava izbjeći

Foto: Getty Images/Guliver Image/Twitter

VELIKU Britaniju ove godine čekaju dva kraljevska vjenčanja, a jedno bi moglo biti posebno neugodno za supruga kraljice Elizabete, princa Philipa.

Naime, osim Harryja i Meghan, 2018. održat će se i vjenčanje princeze Eugenie i bivšeg konobara Jacka Brooksbanka, a problem bi mogao biti u susretu Eugeniene majke Sare Ferguson (Fergie) i princa Philipa koji su na ratnoj nozi još otkad se Sarah razvela od princa Andrewa.

