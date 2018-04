Tri, dva, jedan - kuhaj: Vjeko i Davorka napokon dobili desetku

Foto: Press

IAKO su najbolje ocjene pokupile sestrične iz Sv. Ivana Zeline, Davorka i Vjeko pobrinuli su se za senzacionalni trenutak večeri u showu Tri, dva, jedan - kuhaj!

"Postoji nekoliko inačica sipe s bobom, ovisi od kraja do kraja. Ali, recimo, meni se baš ovakva jako sviđa. Vi o kuhanju jako puno znate, a ja neću da odete iz showa a da niste dobili barem jednu - desetku!" iznenadio je Mate Janković Davorku i Vjekoslava svojim komentarima i ocjenom, onom koju sin i majka iz Splita toliko dugo iščekuju.

"Kad sam počeo kuhati sipu, htio sam se kladiti sa svima da neće biti ispod osmice jer sam bio uvjeren da više ne mogu toliko kiksavat u showu", priznao je Vjeko i u šali dodao kako se više ne treba toliko truditi u natjecanju.

Najbolje ocjene večeri nisu otišle Robertu i Ivanu za krokodila, nego Ružici i Barici za iznimno ukusan paprikaš od patke s palentom i čvarcima koji žiri nije mogao prestati jesti.

"Nemam nikakve primjedbe. Meni je ovo jelo jako, jako ukusno. Molio bih Matu i Mateju da prestanu jesti, ipak je ovo degustacija, da mogu i ostali probati. U redu, Mateja je malo pristojnija, ali Mate zato ne staje. Kao kombajn je, samo hop-hop", našalio se Tomislav Špiček kod dodjeljivanja komentara za Ružičino i Baričino jelo. Zeličanke su tri desetke jako iznenadile jer im se nisu nadale ni u najluđim snovima!

Martina i Ante napustili su show još na početku epizode. No bez obzira na to što su bili bez jednog člana, tim Zlatno prase ipak je na kušanje trebao donijeti četiri tanjura. Otto se pobrinuo za njegovu izradu, no nije dobio pohvale žirija nego najlošije ocjene - tri dvojke.

"Strašno! Kad sam kušao njihov ragu od jaretine, osjećaj je bio isti onom kada sam kao dijete hodao bazenima Paške solane i prvi put pao na nos! Taj okus soli koji je ostao u ustima nakon pada je isti onaj kada sam kušao jelo", slikovito je opisao Mate Nikolinin i Ottov tanjur.