Vani je bio top, unutra flop: Kamere snimile što je Beckham radio u crkvi tijekom svadbe

JEDNA od poznatih faca na kraljevskom vjenčanju bio je David Beckham, koji je na putu do crkve bio među najelegantnijim uzvanicima. Njegova supruga Victoria svojim tmurnim izdanjem nije izazvala toliko oduševljenje.

On je nosio sivo odijelo i prsluk, dok je izdanje njegove supruge mnoge podsjetilo na haljinu koju je nosila na svadbi princa Williama i Kate Middleton.

Nakon ulaska u kapelicu Svetog Jurja u Windsoru, kamere su slavnog Becksa ulovile u nečemu nedopuštenom - žvakanju žvakaće gume. Kako pišu britanski mediji, žvakao je kao da mu život ovisi o tome.

Highlight so far... David Beckham chewing gum in the Chapel like it’s a football dugout. 😂 #royalwedding #DavidBeckham pic.twitter.com/pUlzrWJH6A TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA 19. svibnja 2018.

Komentari na društvenim mrežama su urnebesni.

David Beckham, are you chewing singam in church? pic.twitter.com/DF9NPT8U3W — Cota B (@bubbs07) 19. svibnja 2018.

#royalwedding Never invite commoners. David Beckham was chewing gum and the guy from Mumford and Sons yawned. — stillwatrs (@stillwatrs) 19. svibnja 2018.

My mum was absolutely appalled that david beckham was chewing gum in church 😂😂 — els (@Elsb__) 19. svibnja 2018.

Why is David Beckham chewing gum at the royal wedding?! — Laura Husson (@totallylaura) 19. svibnja 2018.