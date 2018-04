Većina ljudi misli da je cura svom 20-godišnjem sinu. Što mislite, koliko godina ima?

Foto: Twitter

SHIMMI Munshi majka je 20-godišnjeg sina, a izgleda toliko mlado da ljudi često misle da mu je djevojka ili sestra.

Ova samohrana majka napunila je 41 godinu, ali toliko godina joj apsolutno nitko ne bi dao. Često je optužuju kako su za njezin izgled zaslužni plastična kirurgija, skupe kreme i kozmetički tretmani, no sve to ne može biti dalje od istine, prenosi britanski The Sun.

''Uvijek sam izgledala mladoliko. Kad su moji prijatelji počeli stariti, ja sam očito krenula u drugom smjeru, ali ne znam zašto'', kaže Shimmi koja je sina Ameena rodila s 20 godina.

''Bila sam samohrana majka, žonglirala između posla i majčinstva i svi su mislili kako će se sav taj stres i fizički pokazati. No umjesto toga, prestala sam stariti'', priča neobična majka i dodaje kako su promjenu uočili njezini prijatelji.

Kaže kako tajna njenog izgleda ne postoji te da se rijetko gleda u ogledalu.

''Pijem zeleni čaj, ne pušim i ne konzumiram alkohol. Idem u teretanu i pijem puno vode'', kaže Shimmi čiji je izgled toliko nevjerojatan da je često traže čak i osobnu iskaznicu.