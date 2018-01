Foto: Instagram

IAKO je Grammy za najbolju pjesmu osvojio Bruno Mars za That's What I Like, pravo oduševljenje publike na dodjeli dogodilo se kad je na scenu izašla ekipa koja izvodi Despacito.

Uz Luisa Fonsija, čija je supruga plijenila pažnju u famoznoj vagina haljini, i Daddy Yankeeja, na sceni se pojavila i Zuleyka Rivera, seksi cura iz spota za prošloljetni ultimativni hit Despacito.

30-godišnja ljepotica iz Portorika, bivša Miss Universe, publiku je oduševila seksi plesom, a pojavila se u poprilično provokativnom izdanju, ukrašena zlatnim resicama.

A post shared by Zuleyka Rivera (@zuleykarivera) on Jan 29, 2018 at 4:40am PST

Zanosno je zaplesala i u backstageu te fanovima poslala pusu. Snimku je objavila na Instagramu, a u manje od 24 sata pogledalo ju je više od milijun ljudi.

Snimku izvedbe Despacita, doduše loše kvalitete, možete vidjeti ispod.