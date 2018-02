Foto: Twitter

KLINAC koji zuri u mobitel u trenutku dok pored njega nastupa Justin Timberlake doslovno je u sekundi postao zvijezda društvenih mreža.

Dok je Timberlake izvodio "Can't Stop The Feeling" i "Rock Your Body, klinac nije skidao pogled sa svog iPhonea. Ipak, postoji objašnjenje za to. Nešto ranije uspio je opaliti selfie s popularnim pjevačem pa je odmah išao pogledati kako su fotke ispale.

Na Twitteru se razvila žestoka sprdačina. Tako postoje ideje da je mali guglao tko je Timberlake.

Drugi misle da je imao tehničkih problema.

Live look at that kid's phone #SuperBowl

A treći da je igrao igrice.

No on je samo provjeravao svoje selfieje s Justinom.

Selfie award of the year goes to this kid #SuperBowlSelfie #JustinTimberlake 😭❤️ I would love to be this kid! 😊





Da mali zna tko je Justin možete vidjeti na 12:49.