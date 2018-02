VIDEO Tvrdi da je bio u 2118. godini i snimio fotku nevjerojatno izmijenjenog svijeta

Screenshot: Youtube

ALEXANDER SMITH tvrdi da je on bio jedan od prvih putnika kroz vrijeme, te da je posjetio 2118. godinu, a ponio je i fotografiju da to dokaže.

Kaže da je sudjelovao u tajnom eksperimentu koji je provela CIA i da zbog toga što je progovorio o budućnosti zapravo riskira život.

"Oni me traže, živim skrivajući se", tvrdi on.

Kaže da je u budućnost otputovao iz 1981. i, prema njegovim saznanjima, to je bilo jedno od prvih putovanja kroz vrijeme.

"Kad sam posjetio 2118., jedan od ljudi iz budućnosti mi je rekao da nas vanzemaljci posjećuju od sredine 21. stoljeća i da se radi o inteligentnim bićima. Odnosno, posjećivali su nas i ranije, ali tad je bilo službeno objavljeno. Oni ne žive među nama nego nas posjećuju s vremena na vrijeme. Kontaktiraju samo sa svjetskim vođama, a obični ljudi ih vide jedino na televiziji", kaže on.

Tvrdi da je globalno zagrijavanje još uvijek velik problem i apelira na ljude da već sad počnu misliti o tome kakvu budućnost žele za svoje potomke.

"Sjećam se da je nebo bilo crveno. Razgovarao sam s robotom koji nije imao noge, nego je lebdio u zraku. On mi je rekao da je globalno zagrijavanje još uvijek velik problem te da se zemlja prilično promijenila zbog podizanja razine mora. Mnoge su vrste izumrle. Mnogo stvari koje sam vidio 2118. je puno bolje nego danas, ali globalno zagrijavanje nije jedno od njih. Trebali biste već sad poduzeti korake da se to spriječi. Vi to možda nećete doživjeti, ali djeca vaše djece hoće. Vidio sam djecu ljudi koji još nisu rođeni", objasnio je.

Roboti su, prema njegovim tvrdnjama, toliko uobičajeni da čak ulaze u veze s ljudima.

"Vidio sam jednog takvog robota kako se drži s ljudskom ženom za ruku. Viđao sam razne parove, ali ovaj me se najviše dojmio", kaže Alexander.





Pokazao je i fotografiju na kojoj se navodno nalazi grad budućnosti. Na slici vidimo zelene zgrade neobičnog oblika. Fotka je pomalo mutna, a on to objašnjava distorzijom koja je nastala tijekom putovanja kroz vrijeme.

"Nikad neću zaboraviti trenutak kad sam snimio tu fotografiju. To je bilo netom prije nego što sam ušao u grad. Vlada mi je oduzela originalnu fotografiju, ali uspio sam napraviti kopiju. Nisam je do sad pokazao jer sam smatrao da svijet još nije spreman za nju", zaključio je on.