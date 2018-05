Više nema sumnje: Poznati glumac je službeno najjači čovjek na svijetu

Foto: Instagram

GLUMAC Hafþór Júlíus Björnsson, najpoznatiji po svojoj ulozi u Igri prijestolja, sudjelovao je na natjecanju za najjačeg čovjeka na svijetu 2018. održanom na Filipinima.

Kako javlja Fox, ovo mu je sedmi uzastopni put da je sudjelovao na tom natjecanju. Fotografiju na kojoj stoji na postolju podijelio je sam Björnsson na društvenim mrežama.

Sportaš i glumac visok 206 centimetara i težak 180 kilograma, prvi je koji je uspio pobijediti na Natjecanju za najjačeg čovjeka na svijetu, Natjecanju za najjačeg čovjeka u Europi i na natjecanju Arnold Strongman u istoj kalendarskoj godini.

"Želio bih zahvaliti svojoj obitelji, prijateljima i fanovima na tolikoj podršci", napisao je Björnsson.

"The Mountain" je u nedjelju pobijedio u kvalifikacijskom krugu, a zatim je izdominirao u takozvanim disciplinama Overhead Press i Loading Race.

U posljednjoj disciplini Atlas Stones, Björnsson je četiri od pet kamena teških 163 kilograma uspio postaviti na platformu za 41 sekundu. U tom slučaju bio je peti, no i to je bilo dovoljno da ga dovede do vrha.

29-godišnjak je čestitao Mateuszu Kieliszkowskom iz Poljske i američkom Brian Shawom koji su se

našli na drugom i trećem mjestu.