STORMY DANIELS, porno glumica koja tvrdi da je imala aferu s Trumpom, gostovala je kod poznatog američkog voditelja Jimmyja Kimmela, samo dan nakon Trumpova govora o stanju nacije.

Netom prije njezina gostovanja, pojavilo se pismo u kojem ona navodno demantira vezu s Trumpom pa ju je voditelji odmah upitao je li to pismo ona napisala. "Ne znam, jesam li? Ne izgleda kao da je to moj potpis", rekla je diplomatski Stormy, a kad ju je Kimmel upitao otkud je to pismo došlo, ona je odgovorila: "Ne znam. S interneta."

Zatim je Kimmel iz nje pokušao izvući priznanje da je s Trumpom potpisala ugovor o tajnosti zbog kojeg je dobila 130 tisuća dolara, no ni to mu nije baš uspjelo. "Da nisi potpisala ugovor, vjerojatno bi mogla reći da nisi", pokušao je Kimmel, na što se porno glumica samo nasmijala i rekla mu da je vrlo pametan.

Kimmel je zatim izvukao lutke koje su predstavljale Stormy i Trumpa te je tako pokušao izvući detalje o njihovom navodnom odnosu.

"Stormy, pokaži mi na lutki što ti je napravio", pitao je voditelj porno glumicu i u najavi emisije, nakon čega je ona izvukla lutku s trakom na ustima. "To je nastrano", rekao je Kimmel, aludirajući na ugovor o tajnosti koji je navodno potpisala.

Stormy je nedavno dala intervju i za Inside Edition, a tamo se na pitanje o seksu s Trumpom samo zagonetno nasmijala.