Za ove tri horoskopska znaka veljača će biti mjesec iz pakla

ASTROLOZI tvrde da će veljača biti težak mjesec za neke znakove. S Venerom koja ulazi u Ribe 10. veljače, Merkurom koji će to isto napraviti sedam dana kasnije i prijelazom iz perioda Vodenjaka u Ribe, jasno je da će to biti prilično konfuzan mjesec. Dodajmo tome mladi mjesec u Vodenjaku i dobit ćemo pravi kaos, pogotovo za tri znaka: Bika, Raka i Strijelca.

Bik

Bikove očekuje uspon u karijeri, šefovi će im povjeravati više odgovornosti, a naporan rad donijet će rezultat. Međutim, 15. veljače djelomična pomrčina Sunca u Vodenjaku dovest će do problema u odnosima s voljenim osobama, s kolegama, a nažalost i sa šefom. Zbog svega ćete početi razmišljati o tome kako radite svoj posao.

Važno je da rješavate jedan po jedan problem i na kraju ćete zahvaljivati svom racionalnom zemljanom znaku na tome što vas je izvukao iz nevolje. Upamtite da pomrčine sunca znače novi početak pa ovo nije vrijeme za opuštanje. Ovaj period može lansirati vašu karijeru do zvijezda, ili je potpuno uništiti.

Rak

Zadnja stvar o kojoj rakovi razmišljaju ove veljače je novac, no trebali bi. Možda nećete trošiti lovu kao da nema sutra, no ne razmišljate ni o tome kako osigurati budućnost. To bi vam se moglo obiti o glavu. Pomrčina sunca potaknut će vas da promislite o načinu na koji trošite novac, a na to bi vas mogao potaknuti i neočekivani udar na vaš tekući račun.

Imajte na umu da ćete pravodobnom reakcijom spriječiti daljnju katastrofu.

Strijelac

Vi ste inače lovac, no ovog mjeseca mogli biste postati lovina. Početkom mjeseca Merkur i Jupiter negativno će utjecati na vaš znak, dovodeći do sukoba u ljubavnim odnosima. Mogli biste imati problema u komunikaciji s partnerom, a Valentinovo bi vam moglo postati najgori dan ove godine. Ako niste u vezi, mogli biste se osjećati neugodno pored osobe koja vam se sviđa, a ako vam se nitko ne sviđa mogli biste postati frustrirani zbog toga. Vaš ljubavni život uvelike ovisi o lekcijama koje izvučete iz ovog perioda.

*Horoskopske preporuke i savjete ne treba shvaćati naročito ozbiljno, a za sve indikacije i nuspojave obratite se obližnjem znanstveniku.

