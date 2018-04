Zagreb dobio najbrži internet za poslovne korisnike

Foto: Press

TEMELJENO na vlastitoj optičkoj infrastrukturi, poslovni korisnici od danas u Zagrebu imaju pristup najbržem internetu bez potrebe za dodatnim troškovima i ulaganjima i kao takvim to ga čini jednim od najbržih u gradu. BT net je telekom operator koji je među prvima lansirao najbrži internet za poslovne korisnike – GIGAbit – dostupan na području grada Zagreba brzine do 1 Gbit/s.

Grad Zagreb je, stoga, dobio priliku postati međunarodnim poslovnim centrom za sve koji se bave IT industrijom, produkcijom i drugim tehnološki zahtjevnim industrijama koje iziskuju velike brzine interneta. Na taj način zagrebački poduzetnici mogu lakše odgovoriti na potrebe suvremenog poslovanja u globalnom okruženju koje zahtjeva brži prijenos podataka.

"Ovo je poslovno rješenje, ne znam hoće li to pomoći Gradu Zagrebu da postane poslovno središte i Smart City ili ne, to ćemo još vidjeti. No, svakako pomaže poduzetnicima da se bave zahtjevnim tehnološkim sistemima i procesima komunicirajući lako i brzo s ostatkom poslovnog svijeta" – ističe Alan Bubanović, direktor BT neta.

BT net je mali telekom s velikom uslugom, osim interneta, u ponudi ima i kompletna rješenja za poslovne korisnike, poput Office Start Up paketa za male poslovne korisnike koji uključuje neograničeni internet brzine do 100 Mbit/s, 1.500 minuta prema fiksnim mrežama u Hrvatskoj, prikaz broja, detaljan ispis poziva te mogućnost dodatnih linija sa ili bez ugovorne obveze.

Uz fiksne i internet usluge za poslovne i privatne korisnike, BT net pruža i TV uslugu s 40 kabelskih programa koja je dostupna na više TV prijemnika bez potrebe za dodatnim uređajima te različite pakete koji uključuju i do 110 digitalnih programa.

"Zahvaljujući predanom radu našeg tima", - nastavio je Alan Bubanović o razvoju BT neta, "uspjeli smo korisnicima ponuditi veće brzine i kvalitetniju uslugu putem optičke infrastrukture. Važno je naglasiti da se radi o zaista naprednoj tehnologiji koja pruža najbolje iz oba svijeta. Jako smo ponosni na GIGAbit i vjerujemo da će korisnici prepoznati prednosti naših usluga, a radimo i na proširenju Gigabitnog interneta na privatne korisnike, koja će biti dostupna kad budu ispunjeni neophodni tehnički uvjeti".

BT net d.o.o. je osnovan 2004. godine, u 100%-nom hrvatskom vlasništvu, djeluje na području grada Zagreba, gdje pruža fiksne, internetske i TV usluge za poslovne i privatne korisnike putem optičke i hibridno optičko-koaksijalne infrastrukture. Zahvaljujući kontinuiranom rastu broja korisnika i opsegu poslovanja, BT net je nedavno preselio u poslovni prostor na novoj adresi Radnička cesta 48. BT net d.o.o. će nastaviti pružati cjelokupna rješenja za svoje poslovne i rezidencijalne korisnike lansirajući nove usluge i proizvode i nadopunjavajući asortiman telekom usluga za Grad Zagreb.