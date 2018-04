Zagrebački vatrogasci poslali genijalno (i važno) upozorenje: "Znamo da svi kopaju, ali..."

Foto: Facebook

ZAGREBAČKI vatrogasci na Facebooku su objasnili zašto nije baš pametno rudariti kriptovalute u svoja četiri zida.

"Nedavni požar krovišta u Zagrebu zapravo je, prema izjavi samog stanara, bio požar u rudniku. Rudniku kriptovaluta. Znamo da je rudarenje 'in' i da svi 'kopaju', ali zaista, zaista ne preopterećujte električne instalacije jer to vrlo lako može dovesti do požara kao što je to bilo nekidan u Zagrebu", napisali su na službenom Facebooku Vatrogasne postrojbe Zagreb i dodali nekoliko fotografija.

Mnoge je ova objava podsjetila na upozorenja koja HGSS, na sličan način putem društvenih mreža šalje penjačima, no zagrebački vatrogasci već su nekoliko puta dokazali da bi mogli postati ozbiljna konkurencija HGSS-ovcima.

Nedavno su objavili snimku "podvale" mlađim kolegama, a prije toga su Zagrepčane upozoravali da paze s lisicama za Valentinovo.