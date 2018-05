Zbog onog što je napravio tijekom fotkanja s Ivankom, Britanci se srame svog ministra

Foto: Twitter

BRITANSKI ministar vanjskih poslova Boris Johnson pohvalio se da je njegov sastanak s Ivankom Trump bio "fantastičan", barem dok nije objavio fotografiju na Twitteru. Naime, mnoge je podsjetio na Ivankina oca, američkog predsjednika Donalda Trumpa, a neki su ga optužili da namjerno želi izgledati poput Trumpa.

Osim što fizički "baca" na Trumpa, Johnson je koristio i Trumpov zaštitni znak, podignuti palac.

"Proveo sam fantastično popodne u Bijeloj kući, vidio sam cijeli spektar suradnje Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država te razgovarao o svemu, od krize u Siriji do potrebe za globalnim osnaživanjem žena s potpredsjednikom Penceom, Ivankom i Jaredom Kushnerom", napisao je Johnson.

I had a fantastic afternoon in the White House yesterday, seeing the real spectrum of UK-US cooperation & discussing everything from the Syria crisis to the need for global women's empowerment with @VP Pence, @IvankaTrump and Jared Kushner pic.twitter.com/rpRomS5Rmc — Boris Johnson (@BorisJohnson) 8. svibnja 2018.

Nakon što je Ivanka podijelila njegovu sliku, krenula je sprdnja na njegov račun.

"Ovo izgleda kao da Ivanka pozira s imitatorom svog oca", "Ta kravata, taj palac, Ivanka. Želi li Boris postati Trump?", "Jezivija verzija tvog tate" i "Jebote, čak je digao palac", samo su neki od komentara.

"Imaj malo samopoštovanja, nemoj više nikad oponašati Trumpov idiotski potez s palcem", savjetovali su mu.

Poor girl probably got confused & thought you were her father. How was she? — Forrest T. Rump 🌊 (@Donut_T_R_Hump) May 8, 2018

Get some self respect, don’t ever do Trump’s idiotic thumbs up thing ever again — Phil Helliwell (@DrHelliwell) May 8, 2018

I’m not joking - I thought this was a Trump impersonator — Roman (@dc_gabe) May 9, 2018

Looks like a Trump stand in! — Sherri Lewis (@Beachfront) May 9, 2018