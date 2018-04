Zbog onog što je našla u vrećici kupljenog kelja odmah je odvela obitelj na liječnički pregled

Foto: Twitter

NAKON što je svojoj obitelji servirala za večeru kelj, 38-godišnja Chrissie Gilbert iz Lincolna u Engleskoj ostatak biljke odlučila je dati svojim zamorcima. Dok je vadila preostale listove kelja, među njima je našla rabljeni kondom, piše britanski Metro.

Narezane i oprane listove kelja kupila je u britanskom lancu supermarketa Tesco, a računajući da ih je već netko pripremio, samo ih je servirala suprugu Paulu i sinovima, šestogodišnjem Robinu i trogodišnjem Samu. Kako joj je ostalo listova, sljedeći dan odlučila je njima počastiti zamorce, no tad joj je obrok prisjeo.

Požalila se Tescu zbog neočekivanog iznenađenja, no oni su joj poručili da je kondom završio u vrećici nakon što je ona kupljena.

@Tesco This condom was found in my kale. It’s taken 6 weeks to tell me it wasn’t “added as part of the manufacturing process” so you’re not willing to do anything further.

A condom. In food we were consuming.

Disgusting. pic.twitter.com/gS2QUOmnk5

