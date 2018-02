Žene doživljavaju orgazme u teretani i to nema baš nikakve veze sa seksom

Foto: Instagram

TERETANA nekim ženama osim isklesanog tijela može pružiti i orgazam.

Takozvani coregazam najčešće se događa ženama pri intenzivnom vježbanju zbog otpuštanja velikih količina endorfina, hormona koji naše tijelo otpušta i tijekom seksa. Iako su šanse da doživite orgazam najveće za vrijeme vježbanja trbušnjaka, on se može dogoditi i za vrijeme trčanja ili dizanja utega.



Ono što je najbolje u ovoj priči jest da coregazam može potrajati satima, a kontrakcije se osjete u abdomenu kao i s unutarnje strane bedara, piše ScaryMommy.



Coregazam je prvi put spomenuo seksolog Alfred Kinsey još 1953. godine u svojoj knjizi Sexual Behavior in the Human Female, gdje piše da je čak pet posto žena s kojima je razgovarao reklo da su doživjele orgazam za vrijeme vježbanja.



Ako vas do sada u teretanu nisu natjerali kilogrami, možda je ovo dovoljno dobar razlog?