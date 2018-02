3 odlična razloga zašto ne biste trebali izbjegavati ugljikohidrate

Foto: 123RF

UGLJIKOHIDRATI se najčešće spominju kao nutrijent koji je najveći krivac za debljanje, a velik broj popularnih dijeta ih gotovo u potpunosti zabranjuje. Dijete koje se baziraju na većem unosu proteina, osnovnom unosu masti i smanjenom unosu ugljikohidrata mogu biti vrlo učinkovite jer možemo vrlo lako smanjiti unos kalorija na račun ugljikohidrata, dok unos ostalih esencijalnih nutrijenata ostaje visok. Međutim, ugljikohidrati nisu direktni krivac za debljanje i oni su važan dio uravnotežene prehrane, poglavito sportaša i aktivnih rekreativaca.



Pretjeramo li s bilo kojim nutrijentom kojeg unosimo u prevelikim količinama, vrlo lako ćemo početi nakupljati masne naslage- za to je dovoljan samo kalorijski višak. Zbog današnjih porcija i loših prehrambenih navika vrlo lako možemo pretjerati s unosom ugljikohidrata, ali to ne znači da ih moramo izbjegavati u strahu od debljanja. Na pitanje koliko ugljikohidrata treba jesti ne može se dati jednostavan i konkretan odgovor, već to ovisi o individualnim potrebama pojedinca koje se moraju zadovoljiti.



Ovo su 3 razloga zbog kojih želite imati ugljikohidrate u vašoj prehrani:



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

- ugljikohidrati su najbrži i najbolji izvor energije za svakodnevne i sportske aktivnosti. Možemo ih gledati kao svojevrsno gorivo za mozak i mišiće, stoga je važno unos ugljikohidrata prilagoditi količini i vrsti aktivnosti koje obavljamo. Ako ste na dijeti i cilj vam je izgubiti kilograme, ali uz to vježbate i redovito obavljate neku vrstu aktivnosti, nemojte zanemariti unos ugljikohidrata koji su važni za stvaranje energije za vrijeme aktivnosti, ali i za oporavak nakon treninga.- ostanemo li bez ugljikohidrata naš organizam može energiju stvarati iz drugih nutrijenta kao što su masti i proteini. Očuvanje mišićne mase na dijeti, ali i inače, bi trebao biti prioritet, a ne zadovoljimo li dnevne minimalne potrebe koje su oko 50 grama dnevno, vrlo lako možemo ugroziti naše mišiće koje organizam može razgraditi za potrebe stvaranja energije. Zapamtite, dijetom želimo izgubiti kilograme samo na račun masnog tkiva; nije svako mršavljenje zdravo mršavljenje.- vlakna su nužna za dobru probavu i razgradnju hrane, pa su tako važna za opće zdravlje organizma, a najviše ih možemo naći u ugljikohidratnim namirnicama, posebice cjelovitim žitaricama. Ako izbjegavate ugljikohidrate možete znatno smanjiti unos vlakana i tako ugroziti optimalan rad probavnog sustava. Isto tako, zbog znatnog smanjenja ugljikohidrata često može doći do smanjenog unosa nekih mikronutrijenata, stoga je važno voditi računa o ravnoteži u prehrani i ne izbjegavati bilo koju skupinu nutrijenata.